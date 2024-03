Juan Martín De Potro respondió quién es el mejor de la historia del tenis entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic

Las últimas dos décadas del tenis estuvieron marcadas por tres de los mejores de todos los tiempos. Sería injusto ubicarlos solamente a ellos tres, porque por este deporte pasaron glorias como Rod Laver, John McEnroe, Jimmy Connors, Guillermo Vilas o Pete Sampras, por mencionar solamente a algunos de los que hicieron historia.

Pero no caben dudas que en ese olimpo de los grandes ya tienen sus lugares guardados Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. El suizo surgió primero, luego aparecieron el español y el serbio y, durante años y años, fueron verdaderas batallas de gran tenis. Hubo un momento en que a Federer no se le podía ganar el Wimbledon, a Nadal en Roland Garros y a Djokovic en Australia.

Cada uno con su estilo dejó un sello y la gran pregunta que suele aparecer en los debates es respecto a quién fue mejor de los tres. Responderla no es sencilla y ahí aparece lo subjetivo. Las estadísticas marcan que Djokovic tiene 24 grand slams, Nadal 22 y Federer 20.

Juan Martín De Potro, quien supo ganarle una final épica a Federer en el US Open 2009, dialogó con Infobae y al respecto dijo: “Creo que cada uno tuvo su momento y su superficie. Hasta 2009, Federer resultaba imbatible y Nadal era el mejor en polvo de ladrillo, pero es cierto que Djokovic es el que más Grand Slams ha ganado. La discusión se acaba con algún Grand Slam más para él”.

¿Es justo medir la grandeza solamente por los números?

Sin dudas que para valorar a los mejores hay que tener en cuenta las estadísticas, es un indicador concreto del éxito, un factor clave para quienes aspiran a ser los mejores del mundo en su deporte. Ahora bien, el tenis no es matemática y también entra en juego lo técnico, lo estético y, sobre todo, lo que cada jugador supo transmitir. Si se tienen en cuenta esos factores, Roger Federer merecería ser considerado el mejor de todos los tiempos: su estética es verdadera inigualable y los fanáticos alrededor del mundo lo aman. Pero como buena discusión subjetiva, cada uno elegirá al mejor de todos los tiempos.

¿Qué es del presente de Juan Martín Del Potro?

“Estoy como dejando que la vida me sorprenda un poco, también, ¿no? Trato de hacer cosas y hago muchas cosas. Terminé en un proyecto de pádel, ahora me voy con los juniors, hago este tipo de actividades de presentación para marcas y charlas. Por otro lado, muchos jugadores me llaman para que la ayude un poco con el saque o me pide que lo guíe en una cosa o que precisa diferentes colaboraciones en otras. Y así voy, entre otros proyectos más que tengo. Pero dejando que las cosas también fluyan. Y, ya que hoy tengo tiempo para un montón de esas cosas, por suerte, entonces trato de aprovecharlo”, afirmó el campeón del US Open de 2009.

Fuente: bolavip