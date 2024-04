Alerta tendencia: estos son los jeans más trendy de este otoño 2024

Es casi imposible pensar que haya un placard en el mundo sin jeans. Una prenda con años de historia, que se ha convertido en un clásico, en un comodín que combina con absolutamente todo. Además, tiene el plus de que se adapta, y este otoño 2024 llega renovado de la mano del modelo balloon, que tiene como característica volumen en el corte de las piernas. Un estilo jugado, que le va a dar a nuestros looks el toque fashionista que necesitamos.

Fashionista

Katie Holmes fue una de las primeras en apostar por esta prenda y la verdad, no sorprende. La actriz es toda una fashionista, y combinó al jean balloon con un blazer crop y con ballerinas. ¿El resultado? un look que no podemos dejar de probar.

Trendy

Camisa blanca oversize abierta, body negro, jean balloon, medias y sandalias. Un outfit súper canchero, apto tanto para el día como para la noche. Todo depende del tipo de accesorios que agreguemos para completarlo.

Jean+jean

Con el revival Y2K que venimos viviendo desde el 2023, son muchas las tendencias que han vuelto a aparecer en escena. Una de las más fuertes es el jean sobre jean, que tal como vemos en la foto, también se puede llevar con este novedoso modelo balloon.

Clásica

A pesar de tener un corte sumamente moderno, este tipo de pantalones combina muy bien con ítems clásicos. Así, vamos a lograr un balance de estilo ideal, y muy fácil de copiar.

Toque de color

En cambio, si queremos un atuendo más shocking, de esos que no pasan desapercibidos, lo ideal es agregar un toque de color. Preferiblemente usar rojo o amarillo como en la foto, los tonos más trendy de este otoño 2024.

Fuente: Para Ti