Lareacción de la China Suárez cuando le preguntaron sobre Lauty Gram tras su escapada romántica a Brasil

En la madrugada de este jueves, Eugenia “La China” Suárez y Lauty Gram regresaron de su escapada romántica a Brasil. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la cronista de LAM (América) intentó dialogar con la pareja, que no reaccionó de la mejor manera al ver a la prensa.



Pese a que la notera le hizo varias preguntas sobre la relación con el trapero, la actriz no dijo absolutamente nada. Sin embargo, él fue un poco más abierto y respondió algunos interrogantes.

“Habías dicho en otro programa que había reconciliación”, le espetó la movilera al cantante. “Nunca dije eso”, desmintió él.

Acto seguido, le consultó: “¿Te molestó que la relacionen con Marcos (Ginocchio)?”. “Ni idea, porque yo no veo nada de chimentos ni nada de eso. No sé qué dijo la verdad”.

Consultado por un tema en conjunto con su novia, Lauty Gram disparó misterioso: “Solo Dios sabe”. Después de preguntarle si Dios le apuesta a este amor, la cronista dijo: “Te apura Euge. No le gusta mucho que hablemos con vos, me parece”. “No, porque después salen a decir cosas que no son y esas cosas, y la verdad que jode”, respondió el trapero. Y cerró: “Bueno, chicos. Nos vemos, que estén bien y abríguense que hace frío”.

Fuente: TN