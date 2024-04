Caso Báez Sosa: la polémica defensa que busca instalar el nuevo abogado de Thomsen

El nuevo abogado de Máximo Thomsen, el rugbier más complicado en el caso por el crimen de Fernando Báez Sosa, busca desligar a su cliente con una polémica defensa en torno a lo que pasó aquella noche trágica. Hace pocos días Francisco Oneto comenzó a representar a Thomsen, el joven condenado a prisión perpetua por el asesinado de Fernando en enero de 2020 en Villa Gesell.

Pese a que su labor como abogado de Thomsen inició hace poco, busca desligarlo como el principal golpeador y por este motivo en una entrevista por LN+ manifestó que no existe ningún video en el que su defendido haya golpeado a la víctima y hasta puso en duda la pericia sobre su zapatilla manchada de sangre.

"No hay ningún video que muestre que Máximo Thomsen le pegó a Fernando Báez Sosa. Ni uno. Si quieren, podemos ver mil veces cada video y nadie podrá señalarlo”, afirmó Oneto, quien fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza.

Hay muchas cositas para tener en cuenta sobre este tema. Por un lado, se rompe el pacto de silencio. Por otro lado, es claro que al tener un solo defensor todos los imputados, esto iba a ocurrir.

Alguno iba a salir beneficiado y otro perjudicado. Han salido perjudicados algunos, por lo menos eso es lo que sienten. La casación ha confirmado la condena perpetua, pero sí hay un detalle. Era doblemente calificada, el delito que le imputaban a homicidio, doblemente calificado por concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía. Alevosía es matar sobre seguro. Así que, de todas maneras, la condena se mantiene, el monto de la condena es el mismo porque es prisión perpetua.

En el caso de Matías Benicelli, su nuevo defensor presentó un recurso extraordinario por inaplicabilidad de la ley y por nulidad.

Lo que va a hacer Oneto, a partir de sus declaraciones, da la impresión que va a ir también por la nulidad. Lo que él dice es, "Thomsen tiene mucho para decir, va a decir cosas que no se dijeron nunca", pero esta no es la oportunidad procesal.

Si los jueces aceptan, primero le tienen que aceptar el recurso y se lo tienen que conceder. Si no se lo conceden, va a tener que ir en queja. Vamos a suponer que se lo conceden: no sé si lo van a escuchar en esta oportunidad, quizás si él insiste mucho y lo fundamenta muy bien, pueden en alguna audiencia no tomarle declaración, sino escucharlo y nada más. Pero los jueces no están obligados a hacerlo en esta instancia.



Oneto ha planteado dudas sobre la validez del video en el que supuestamente se ve a Thompson participar en la agresión. Según él, no está claro quién provocó realmente la muerte de Báez Sosa y también cuestionará la pericia scopométrica, que muestra la marca de una zapatilla en el rostro de la víctima.

Si se concede la nulidad, el caso para ese acusado específico comenzaría de nuevo. Sin embargo, esto no afectaría automáticamente al resto de los acusados a menos que también soliciten y se les conceda una nulidad.

Fuente: La Nacion