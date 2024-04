Rafaela: La calle defiende la educación pública

En el día de hoy, y en todo el país, está convocada una marcha de las diferentes universidades en defensa de la educación gratuita . A lo largo de todos estos días, el debate ganó la calle y se comenzaron a sentir diferentes voces al respecto. Sin embargo, la idea principal fue claudicando y se puede decir que la marcha es más una convocatoria en contra del presidente Milei que la reinvindicación de un derecho con rango constitucional que nadie pone en duda. Lamentablemente, el kirchnerismo y otras agrupaciones políticas que en las elecciones no pudieron contra la voluntad de la gran mayoría de los argentinos que pidió un cambio, ahora buscan desestabilizar al gobierno con falsas convocatorias. Salimos a la calle a preguntar la opinión de la gente para que se pueda expresar y manifestar sin condicionamiento alguno y sin ningún tipo de presión. Entendemos que la educación pública bajo ningún concepto está en riesgo, que lo que se pretende es regular una caja inmensa que lamentablemente se usa para hacer política. La universidad debe ser un espacio para estudiar y prepararse, no un espacio en donde se mal usen los fondos del Estado para financiar a los que desde hace tantos años viene lucrando a su favor en desmedro de la sociedad en su conjunto y sumieron a la Argentina en la peor de las decadencias. Si a la educación pública, no al curro en la política y de los políticos.