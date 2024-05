Martín Tetaz: «No voy a acompañar la estafa electoral de la vuelta del impuesto a las Ganancias»

El diputado nacional de la UCR, Martín Tetaz, arremetió contra la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, calificándola como un «delirio» y una «estafa electoral». En el marco del debate sobre la Ley de Medidas Fiscales, Tetaz expresó que el presidente Javier Milei no había anunciado durante la campaña la reintroducción de este impuesto.

«Es una inmundicia. Yo no lo voy a acompañar. No puedo acompañar la estafa electoral del impuesto a las Ganancias porque advertimos que (Javier Milei) iba a bajar el gasto, pero en la campaña no dijo que iba a volver el impuesto a las Ganancias y queremos pedirle un plan de estabilización al presidente», disparó Tetaz.

«Hay que darle a la Argentina herramientas para construir estabilidad”, argumentó el radical y agregó: «Queremos sumarle al Gobierno las que creemos que son fundamentales como la reforma laboral. Nos gustaría que se respete el derecho a la libre afiliación. Le vamos a pedir al miembro informante que se prohíban las contribuciones sindicales que hoy son obligatorias y deberían ser optativas».

«Reconocemos que algunas reformas son importantes para la Argentina y las vamos a acompañar. Pero Reconocemos que algunas reformas son importantes para la Argentina y las vamos a acompañar. Pero el propio presidente Milei fue muy claro cuando dijo que el impuesto a las Ganancias era inmundo y debía ser eliminado. En la práctica está bajando el gasto público, pero con licuadora 75% y con motosierra 25%», aseguró el ex columnista de La Nación+.

«No dijo Milei en la campaña que iba a reinstaurar el impuesto a las Ganancias a los trabajadores, no dijo que iba a producir el 75% del ajuste fiscal con el ajuste a los jubilados. El plan de estabilización es necesario, pero no alcanza con eso. El plan de convertibilidad fue muy exitoso en los primeros meses porque bajó la inflación mientras la economía crecía», relató el dirigente político de 49 años.

Tetaz pidió al Gobierno que aplique políticas para levantar la actividad económica

«Este plan actual va a bajar la inflación, pero la economía va a recibir un golpe tremendo en nivel de actividad, esencialmente, por negarse a tener un programa de coordinación de expectativas con un Banco Central independiente como funciona en todos los planes de estabilización exitosos del mundo», declaró el economista.

«Si este plan de estabilización que digo no aparece pronto, lo vamos a lamentar con una tasa de desocupación de 2 dígitos muy pronto. La última medición de Orlando Ferreres ya proyecta una caída de la actividad de 8 puntos», concluyó.

Con información de www.elintrnasigente.com