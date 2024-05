Cúneo Libarona: “La candidatura para la Corte del juez Lijo recibió muchísimas adhesiones y no tantas impugnaciones”

“Mi novia es Tribunales”, suelta al pasar Mariano Cúneo Libarona, convencido de sus palabras. Desde el 10 de diciembre, dejó ese mundo conocido, ese hábitat natural -donde querellaba y defendía imputados- para convertirse en ministro de Justicia de Javier Milei. Con muchas reformas en carpeta, ahora el desafío que tiene es avanzar con la implementación del sistema acusatorio.

Pero además el Gobierno propuso dos nuevos jueces en la Corte Suprema, un acto institucional que lo tiene como actor central. Ya inició el proceso de consultas a la ciudadanía que terminará el miércoles. Y Cúneo Libarona reveló a Infobae que la postulación de Ariel Lijo sumó hasta ahora más adhesiones que rechazos.

El ministro subrayó que el presidente estudió todas las opciones, incluidas a algunas mujeres. “Y eligió lo que él está convencido, luego de haberlo debatido, que es lo mejor”, señaló. Además, Cúneo confirmó que por el momento no habrá reemplazante para el Procurador General, en sintonía con lo que había dicho el presidente el fin de semana pasada cuando destacó que el jefe interino de los fiscales estaba haciendo un gran trabajo.

La postulación de los candidatos a la Corte no será la única que tengan que analizar los senadores. Según reveló a Infobae, la semana próxima el Gobierno enviará los pliegos de la primera tanda de postulantes a ocupar distintas vacantes en la Justicia. Ante la consulta de este medio, Cúneo aclaró que allí no estarán “los álgidos”. ¿Quiénes son los álgidos? Los postulantes a ocupar cargos en el fuero de instrucción, la Cámara Federal o la Casación en Comodoro Py 2002.

Una vez más, Cúneo Libarona rechazó los reclamos que aparecen en las redes sociales para meter presa a la ex presidenta Cristina Kirchner. “Pero si yo no meto preso a nadie... Si meto preso a alguien, voy preso yo, porque es delito. Yo soy del Ministerio de Justicia. Los jueces deciden”, advirtió.

— ¿Cuando usted dice que lee en las redes, que le dicen meté presa a Cristina, que hay un plan de impunidad, ¿qué querría decir sobre eso?

— Digo que no, no existe. No tengo potestad legal para hacerlo, no es mi tarea, para eso están los jueces y fiscales. Yo no tengo nada que hacer con esas tareas. Que hagan los jueces y fiscales lo que corresponda, según las constancias del expediente, el Código Penal. Y en cuanto a lo otro que me dijiste...

— A las críticas sobre planes de impunidad...

— Planes de de impunidad, ninguno. Que los jueces no deben haber trabajado tan libres en estos cinco meses que llevamos, que en toda su trayectoria judicial. Tengo, lo saben bien, cordial relación y respeto con los jueces, pero yo no voy a estar interfiriendo en sus decisiones, en expedientes que no conozco o en cuestiones políticas o de otra naturaleza. Lo nuestro es, vuelvo a reiterarlo, dotar a los operadores judiciales. Con eso comprendo, a los tres, de las herramientas y la ley y la estructura necesaria para que cumplan la ley y hagan su trabajo. Si no la cumplen, está el Consejo de la Magistratura para remover a los jueces que vulneran la ley.

— Decía que el rol de los fiscales es preponderante. Entonces me obliga a preguntarle qué pasa con el rol del procurador, que hoy es un procurador interino. El presidente Javier Milei dijo el fin de semana que estaba trabajando muy bien. ¿Eso implica que se va a quedar por ahora?

— Hoy está trabajando Eduardo Casal. Lo conozco de hace más de 40 y pico años. Tenemos una cordial y respetuosa relación. Nos entendemos rápido, igual con los jóvenes que lo acompañan, que son de primera. Estamos trabajando muy bien. La decisión del Procurador hoy no está en mi cabeza. Hay distintos candidatos que en su momento tiene el señor Presidente a la vista, pero estamos concentrados en la implementación, que hoy es nuestra gran prioridad.

— Le pregunto sobre el final sobre el tema Lijo y la propuesta que hizo el presidente Milei como candidato a juez de la Corte Suprema. ¿Cómo está la situación? En los últimos días trascendieron críticas, apoyos...

— La decisión según la Constitución la tiene el presidente. El presidente tuvo a la vista distintas personas, algunas mujeres, y eligió lo que él está convencido, luego de haberlo debatido, de qué es lo mejor. Hoy está en un proceso enorme que dura hasta el miércoles, si mi memoria no falla, de impugnaciones y de, a su vez, adhesiones. Estamos recibiendo muchísimas adhesiones, impresionante, y no tantas impugnaciones, en función de la comparación con las anteriores designaciones de ministros. Pero esto es una carrera que no voy a dar ningún numero porque se define el miércoles.

— No solo esta la candidatura de Lijo y de García Mansilla para integrar la Corte, sino que hay mucha expectativa en el mundo de tribunales sobre cuándo mandan los futuros pliego de los jueces de instrucción o tribunales orales

—Yo confío en que la semana que viene, la semana que viene. Hicimos un trabajo tremendo, nos llevó meses, de información, de entrevistas, de consultas, de leer escritos o fallos de ellos. No tengo ninguna duda de que se eligieron... A veces me dio pena porque había muy buenos jueces y entraba solo uno. Me dio mucha lástima pero no tengo duda que elegimos los más idóneos

— Entre esos candidatos ¿hay alguno que tenga que ver con Comodoro Py?

— No había (en la lista) de los ‘álgidos’. Los ‘álgidos’ están en camino. Álgidos me refiero a los jueces federales, de la Cámara Federal o de Casación, que es a lo vos debés estar aludiendo. No había mucho de esto. Había mucho de instrucción, civil, comercial, tribunales federales de San Martín, Cámara Penal Económico… Pero no los más conflictivos.

— ¿Hubo conversaciones con senadores que van a tener que definir?... Porque el Senado tiene su dificultad

— El Senado tiene su criterio, pero el Senado es libre. Cada provincia tiene su parecer pero yo creo que ahí va a regir el criterio de la mayoría.

* Para www.infobae.com