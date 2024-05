Gerardo Martino brindó detalles sobre el grado de la lesión de Lionel Messi

Lionel Messi no pudo participar del Clásico del Sol que el Inter Miami disputó ante Orlando City en el Exploria Stadium este miércoles 15 de mayo, en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 13 de la Conferencia Este de la Major League Soccer de los Estados Unidos (fue empate 0 a 0).

La Pulga sufrió una nueva dolencia en su rodilla, lo que, lógicamente, hizo encender las alarmas tanto en el elenco de Gerardo Martino como en la Selección Argentina, dada la cercanía de la Copa América (el primer partido de la Albiceleste será el 20 de junio contra Canadá en el Mercedes Benz-Stadium de Atlanta).

Al respecto, el propio Tata, tras el empate con Orlando City, se refirió a la lesión de Lionel Messi: ”Estaba con molestias. Entrenó todos los días dentro de lo que tenía pactado con el cuerpo médico y con los preparadores físicos y acorde a la molestia que tenía en la rodilla producto del golpe que sufrió el partido anterior”, comentó el estratega que además agregó: ”Leo estaba un tanto intranquilo”.

No obstante, Gerardo Martino brindó tranquilidad en el caso, porque, en principio, Lionel Messi tendría chances de reaparecer en el próximo compromiso del Inter Miami: ”Se hizo estudios y dieron muy bien. El hecho es que habiendo tres partidos en una semana y como él todavía sentía dolores al maniobrar, entendimos que era prudente que no jugase el partido de hoy. La idea es que juegue el partido del sábado. Hoy volvió a entrenar y lo hizo bien. No vamos a correr ningún tipo de riesgo. Lo evaluaremos tanto mañana como el viernes”.

¿Cuándo juega el Inter Miami vs. DC United por la MLS?

El Inter Miami, probablemente con la presencia de Lionel Messi, se medirá al DC United en el DRV PNK Stadium, en uno de los encuentros de la fecha 14 de Conferencia Este de la Major League Soccer de los Estados Unidos, este sábado 18 de mayo desde las 19:30 hora local (20:30 hora de Argentina). Un triunfo lo seguirá manteniendo en la cima de la tabla de posiciones.

¿Cómo quedó Inter Miami en la tabla de posiciones de la MLS tras el empate con Orlando City?

El 0 a 0 del Inter Miami con el Orlando City le sirvió para seguir siendo líder de la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MLS con 28 puntos. No obstante, Cincinatti suma 27 y tiene un partido menos, por lo que tiene chances de superarlo si gana su encuentro pendiente.

