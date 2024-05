Trueno acusó a su anterior equipo de trabajo de haberlo estafado: “Se quedaron con mis canciones”

Son días especiales para Mateo Palacios Corazzina, más conocido como Trueno, tal es su alias artístico. El rapero nacido en el barrio porteño de La Boca está por lanzar E.U.B., su tercer álbum de estudio, el cual verá la luz el próximo jueves 23 de mayo. Sin embargo, todavía le dura la bronca contra su anterior equipo de trabajo y así lo hizo saber en una reciente entrevista que dio en el show español La resistencia, conducido por David Broncano.

A todos sus invitados el presentador siempre les pregunta cuándo dinero tienen en su cuenta bancaria. Y ante este interrogante, Trueno se sinceró. “Los raperos no sabemos cuánta plata tenemos en el banco, amigo. Somos un quilombo. Y no te quiero decir la típica que dicen todos: ‘No, porque nosotros invertimos en la música y mi dinero nunca lo veo...’, que es una realidad. Pero justamente el problema que tuve el año pasado es que el equipo de trabajo que tenía se llevó todo mi dinero. Así que estamos volviendo a pedalear de nuevo”, respondió. “¿Qué dices, te han robado?”, se sorprendió Broncano. “Todo, todas mis canciones, todo mi dinero”, especificó el argentino.

“Fue mi anterior equipo, ahora estamos con un equipo de verdad. El karma existe y la vida les va a devolver lo que se merece”, agregó Trueno. “¿Hay juicio callejero?”, quiso saber el conductor. “No, menos, menos. Lo mejor es contenerse, no manchar la energía. Siento que la energía es muy pura como para hacer cosas malas y estar ahí rencoroso. Si lo que quieren es plata, que se la metan... en el bolsillo”, dijo el ganador del premio Gardel de Oro en el año 2023 por su álbum Bien o Mal.

“Con la plata y eso, que hagan lo que quieran. Pero cuando ya se meten en el arte y tratan de entorpecer esas cosas, es lo que más me molesta. Ese dinero lo tuve que dar porque se llevaron todas mis canciones y las perdí. Por una cláusula chiquitita, eran los dueños de Atrevido, Bien o Mal y todas mis canciones. Y les tuve que pagar para que eso vuelva a ser mío”, especificó. “¿O sea que has comprado tus canciones?”, repreguntó el conductor. “Exactamente. Cosas que pasan. Pero bueno, no pasa nada”, cerró el músico.

No es la primera vez que Trueno habla públicamente de esta cuestión. En diciembre del año pasado expuso su separación de Tierra, la agencia de desarrollo de artistas musicales y sello discográfico que fundó su anterior manager, Don Chodis. Contra él y todo el equipo volcó todo su malestar en las redes sociales. “2023 fue un año de cambios y de transición, donde tuve que aprender muchas cosas: deshacerme de gente falsa, un equipo de trabajo que me estafó, tener que luchar junto a mi madre y mi abuela contra la peor enfermedad, entre otras cosas que no exteriorizo. Ahora soy un nuevo Mateo, más cercano a mi público y con más ganas de todo, ahora sí”, escribió en un tuit que publicó el pasado 15 de diciembre. “2024 es el año, es nuestro y no hay brake para nadie. Nuevo disco, nueva era. Y si no te gusta, cambia el canal porque estamos bien vivo, bichito de luz”.

En paralelo, en sus historias de Instagram también publicó un texto en el que disparaba contra quienes lo manejaron y, según sus propias palabras, lo estafaron. “Lamento mucho no haber podido entregarles esta obra este año, siento que en cierto punto les fallé como artista. Lamentablemente, todas mis canciones fueron sacadas de mi poder y para colmo tuve que pagar para que me las devuelvan”, comenzó escribiendo con letras blancas sobre un fondo negro.

“Esto suele pasar mucho en la industria, más a los pibes jóvenes y de barrio, quizás, sin conocimiento económico, solo hambre”, dijo después y aludió sin mencionar los casos de, por ejemplo, Paulo Londra y Milo J, quienes en distintos momentos de sus respectivas carreras fueron estafados.

“Yo estoy tranquilo, el que por dinero vive sin amor, se muere. Y los sueños de este wacho no les entran en el bolsillo. 2024 es el año de mostrarles realmente lo que puedo hacer por mi cultura, mi país y mi historia. Ajústense los botines”, dijo sobre el final y dejó una frase críptica que tenía resaltadas algunas letras en gris, como para dar pistas a quiénes se refería: “Ojota, más allá del enojo, no dejamos de pisar tierra”. Las palabras resaltadas eran “Jota” -apodo de Jerónimo Ayerza, su anterior personal manager- y “Tierra”, el nombre de la agencia que se había apropiado de su catálogo.

Así las cosas y ya con sus canciones nuevamente bajo su ala, Trueno calienta motores para editar E.U.B., sucesor de los exitosos Atrevido (2020) y Bien o Mal (2022). El rapero ya reveló la portada y la lista de temas del álbum, el cual incluirá todos los singles que fue adelantando en los últimos meses: “Tranky Funky”, “Ohh Baby”, “No Cap” y “The Roof Is On Fire”, esta última lanzada a comienzos de mayo. “La base es una canción de rap, es un homenaje al estilo que a mí me gusta del hip hop post ‘90, más digital, con referencias a Pharrell Williams, The Neptunes y a Nelly, que eran de los referentes más grandes que tenía cuando era chico”, definió el rapero sobre el tema.

