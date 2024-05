Matías Alé reveló detalles de la relación que tiene con su novia de 22 años: “Era raro para mí”

Mientras disfruta de su carrera profesional y de su recuperación tras sufrir algunos problemas emocionales, Matías Alé se mostró muy feliz durante su visita al programa Almorzando con Juana, que se transmite por Eltrece.



Durante el almuerzo, Alé comenzó hablando de lo bien que se encuentra al hacer tratamiento psicológico y del ánimo que le da una de las canciones de Ulises Bueno: “Los profesionales son fundamentales, pero hay que tener un afecto y una contención familiar para juntarte”.



“La canción que hoy te puse de Ulises Bueno que se llama Me levanté, yo me levanto todas las mañanas con esa canción”, dijo y luego cuando Viale consultó si se “levanta a todas las minas” él aclaró que ya no lo hace porque está enamorado.

Tras remarcar que su pareja no es celosa, reveló cómo se conocieron: “Nos conocimos en Mar del Plata, ella trabajaba en un infantil en el Teatro Victoria y yo estaba trabajando con el Mago Black y con la China Martínez y ahí no pasó nada, cada uno tenía su historia y nos cruzábamos”.

“Yo entraba a mi teatro, ella salía. Hicimos Patito Feo juntos, tiene 22 años, era raro para mí”, remarcó sobre la diferencia de edad que tienen y luego siguió: “Después dije ‘¿por qué no? Si yo estuve al revés’”, dijo en referencia a la edad en la que empezó a salir con Graciela Alfano.

El actor contó que volvió a Mar del Plata en Semana Santa y que allí la conoció desde otro lado: “Es hermosa y además es profesora de vóley, tiene otra onda”, dijo entre risas mientras se atrevía cada vez más a dar detalles de su vínculo.

“Quiero que sea la última, ¿cuántas mesas debo tener yo? 22, 23 mesas. La primera mesa estaba sentadito allá en la punta, casi caído hace 25 años y ¿sabés qué decía mi cartel? Me estaba presentando la locutora y pensé que iba a decir que yo soy piloto de avión, pero dijeron ‘el novio de…’, que es un rotulo hermoso también”.Luego, Matías también aclaró que le gustaría ser padre junto a su novia Martina y que sus futuros hijos ya tienen nombre: “Alfonsina Jazmín, porque ella nació en Mar del Plata y se llama Jazmín de segundo nombre y Juan porque yo me llamo Juan Matías y mi papá se llamaba Juan Carlos”.

“El segundo nombre va a ser Juan y el primero empieza con o, ¿alguno ve los Simpson?”, consultó y una de las invitadas dijo: “Homero”. “No, va con h, se va a llamar Otto Juan”, adelantó el humorista sobre la familia que desea formar.



“Estaba Juan Carlos, Juan Matías y vino Otto Juan”, lanzó con humor el artista provocando la risa de todos los presentes en la mesa: “Es genial chicos, lo decidimos juntos”, aclaró y luego remarcó que es fan de los Simpson.

Fuente: Ciudad Magazine