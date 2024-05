El duro pronóstico del "Zar de las finanzas" sobre el dólar y el cepo cambiario

El analista Leandro Ziccareli, conocido para el público en general como “el Zar de las finanzas”, analizó el frente cambiario en medio de la disparada del dólar blue, que alcanzó máximos históricos, y pronosticó los posibles escenarios que puede enfrentar el Gobierno con el mercado en caso de no hacer correcciones. Un punto clave: cuánta vida le queda al cepo cambiario.

Ziccareli desacreditó los argumentos del Gobierno, lanzados en boca del propio presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a que la suba de los dólares financieros y el blue son producto pura y exclusivamente de que se demore la aprobación de la ley Bases, que sigue trabada en el Senado, con casi seguro regreso a Diputados por las modificaciones que sufrirá.

“El mercado descuenta que la ley Bases va a salir. Como se demoró puede que algún ruido haya”, afirmó. En cambio, consideró que tienen mayor peso la falta de un plan para que el Gobierno libere el cepo cambiario y la baja de las tasas de interés.

Al respecto, Ziccareli opinó: “La corrida está en los dólares paralelos. Y el rumor en los paralelos, más que comprar es que están vendiendo. Yo no sé si están vendiendo; quizás una mano amiga ayudó ayer a calmar un poco las aguas. Pero tenés una corrida; 18% en cuatro días, podés llamarle mini corridita. El BCRA compra reservas en otro mercado de cambio, no es una excusa que compre reservas. Y compra porque hay cepo”.

¿Qué pasará con el cepo al dólar?

“El cepo en algún momento te abandona. Tiene límites. No te permite hacer cualquier cosa, o hacer las cosas que hacer dentro del cepo durante mucho tiempo. La baja de tasas ya estaba encontrando un límite, y por eso yo decía que a este ritmo, que venía acelerando, en algún momento iba a haber una mini corridita”, sostuvo el autor del podcast “Financiero, Monetario, e Irreverente”.

Y agregó: “Las declaraciones de Milei y Caputo sobre cómo y cuándo vamos a salir del cepo terminan generando ruido. Porque hoy los escenarios más probables son que terminen estirando el cepo más de lo deberían, o que los saquen de un día para el otro y nos empomen a todos”.

“Ninguno de los dos escenarios son los escenarios base que pensábamos, ni son los que uno pensaba que es óptimo y consistente con lo que están haciendo, que es de a poco ir sacando regulaciones y hacer una salida gradual”, insistió Ziccareli.

Además, consideró que “el cepo a más tardar te va a abandonar en el último trimestre del año, la brecha va a volar y vamos a tener un problema serio. Creo que para la macro es más normal esta brecha que la de los dólares casi pegados”.

¿Qué pasará con el dólar blue?

Concretamente sobre el salto del dólar blue, el “Zar” afirmó: “La propia corrida va encontrando un punto de inflexión. Y creo que fue el miércoles. Lo de ayer, que se tranquilizó, más allá de si hubo intervención o no, creo que es lo más lógico. Si para acá estamos bien; paró. Hoy puede haber un poco más de ruido”. Consideró también que de frenarse ahora la escalada no debería tener gran impacto sobre la inflación.

“Esta corrida tiene un componente interno muy grande. No la hicieron fondos del exterior, ni gente yendo al exterior. Y te das cuenta porque lo que más reaccionó fue el dólar MEP. Arrancó por el blue y siguió con el MEP. Ahí no hay entrada y salida de fondos”, dijo en declaraciones a Radio con Vos. Destacó además que no se percibe aún una gran liquidación de divisas por parte del campo, lo que genera mayor presión en el frente cambiario.

¿Los mercados le sueltan la mano a Javier Milei?

Consultado respecto a la “luna de miel” entre el gobierno de Milei y los mercados, el Ziccareli, analizó: “Si la fiesta se acaba o no se acaba es una buena pregunta. Por eso digo que el cepo si no lo abandonás en un momento, el cepo te abandona a vos. La fiesta del mercado confiando en Milei puede durar un poco más, pero en la medida que no vea un plan para salir del cepo en la segunda parte del año, el mercado se te va a dar vuelta. Porque los mercados “votan”, tienen preferencias, pero no militan. Si al mercado no le cierra, esté quién esté, en algún momento deja de acompañar”.

“Le pasó a Macri, que el mercado le dijo game over antes de que incluso el peronismo esté organizado (…) a Milei le puede pasar lo mismo si de acá en adelante no da una hoja de ruta para salir del cepo. Si el mercado no ve señales, se va a anticipar, se va a dar vuelta, y vamos a tener un problema”, concluyó.

Con información de www.ambito.com