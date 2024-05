Prepagas: el Gobierno aseguró que las empresas aceptaron devolver en 12 cuotas lo que aumentaron por sobre la inflación

Luego de una extensa jornada de negociación judicial, la tensión entre las empresas de medicina prepaga y el Gobierno podría empezar a resolverse. Aunque aún hay más dudas que certezas.

Según le confirmaron a Infobae fuentes oficiales, las empresas aceptaron devolver en 12 cuotas lo que aumentaron por sobre la inflación. También incorporarán a quienes se dieron de baja por el valor de las cuotas, se aseguró.

Pero las empresas no confirmaron el acuerdo. “No hay acuerdo aún. Siguen intentando acercar posiciones pero no hay ningún acuerdo”, destacaron desde una de las “grandes” del sector. “Apuntamos a un acuerdo, como menciona el Gobierno. Hay muchas empresas y realidades distintas. Es un problema muy complejo que esperamos se resuelva para que no colapse el sistema”, expresaron en otra de las compañías.

A lo largo de todo el día lunes se realizó una audiencia en el juzgado civil y comercial federal a cargo de Juan Rafael Stinco. “En el marco de la audiencia convocada por el Juez Juan Stinco, el Gobierno Nacional acordó con las empresas la devolución de todo lo cobrado de más en 12 cuotas actualizadas a hoy por la Tasa Pasiva de Plazo Fijo del Banco Nación. Y mes a mes se actualizará la cuota por el mismo indicador”, destacaron desde el ministerio de Salud.

Esa tasa pasiva hoy es del 30 por ciento anual. O sea, si se la mensualiza, la actualización sería de 2,47%, cuando el último dato de inflación arrojó 8,8 por ciento y para este mes los analistas privados estiman entre 5 y 6 por ciento. Con esos datos, la devolución sería mucho menor que si se actualizaría por inflación.

La suba de las cuotas mensuales, en tanto, se hará por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), al menos hasta octubre. O sea, por la inflación. Luego, se estima que se liberarán los precios.

Además, destacaron las fuentes oficiales, las empresas del sector aceptaron la propuesta hecha por la Superintendencia de Servicios de Salud de reincorporar sin penalidad y en iguales condiciones a quienes se dieron de baja durante el lapso en cuestión.

“Asimismo, la denuncia por cartelización, que fue parte de la negociación impulsada por las 7 prepagas más grandes del mercado con el fin de dejarla sin efecto, continuará vigente en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Tanto el acuerdo de devolución como la continuidad de la denuncia por cartelización son acciones fundamentales y complementarias para continuar desmontando el entramado político empresarial que queremos dejar atrás”, se explicó desde el Gobierno, desde donde insistieron con que trabajan “con el objetivo de garantizar la libre competencia en el mercado y la libertad de elección de los usuarios”.

El decreto desregulador de fines de 2023 permitió la libertad de precio a las empresas. Luego, las autoridades consideraron que los aumentos habían sido excesivos, muy por sobre la inflación, y denunciaron a las empresas por cartelización. “Le declararon la guerra a la clase media”, aseguró el ministro de Economía Luis Caputo.

Negociación

Según detalló esta tarde Infobae, la empresas propusieron 12 cuotas, pero también pidieron que se de baja la denuncia por cartelización, algo que no habría ocurrido, finalmente.

“Las prepagas unificaron una propuesta de devolución de 12 cuotas de lo cobrado de más. La SSS esta analizándola pero hay voluntad de acuerdo. El tema que a esta hora lo que frena el acuerdo es que las 7 prepagas que están en la investigación por cartelización de Comercio quieren que se caiga esa investigación también”, indicaron esta tarde fuentes que participan del encuentro.

Las empresas habían propuesto que la cuota de junio debería ajustarse por el IPC y las correspondientes al período julio-septiembre por el 95% de ese mismo cálculo, según detallaron fuentes privadas. Así, si la inflación un mes es del 10%, la cuota iba a subir un 9,5 por ciento.

Por otro lado, pretendían que desde octubre en adelante el Gobierno vuelva a liberar los precios del sector, de acuerdo al decreto dictado a fines del año pasado por el Poder Ejecutivo. Ese es otro de los puntos que anoche el Gobierno confirmó.

