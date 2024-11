El mensaje de Williams tras el choque que sacó a Colapinto del GP de Brasil y la palabra del jefe de equipo

La carrera de Franco Colapinto en Interlagos finalizó en la vuelta 32. Allí, luego de un segundo cambio de neumáticos y bajo una lluvia intensa, perdió el control de su auto e impactó contra el muro. A pesar de que desde hacía varios giros los pilotos se venían quejando de las condiciones de la pista y las climáticas, recién después del accidente del argentino la competencia entró en pausa. Así, el piloto bonaerense, de 21 años, sufrió en el Gran Premio de Brasil su primer desencanto en la Fórmula 1.

Antes del incidente, Franco había mostrado detalles de su habilidad al volante. Por ejemplo, en la largada, cuando logró adelantarse un par de puestos. O en el gran sobrepaso al heptacampeón Lewis Hamilton. Luego, lo abordó la desazón, aunque de todas formas, una vez concluida la prueba, se acercó a los miles de fanáticos albicelestes que viajaron a San Pablo para alentarlo y les regaló selfies y autógrafos.

Williams también acusó el golpe. Lo expresó en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter). “Con el corazón absolutamente roto. El equipo trabajó duro para que el coche de Franco volviera a la pista para el Gran Premio, pero, por desgracia, un trompo en la T14 puso fin a la carrera. Son momentos difíciles como este los que nos recuerdan lo que significa ser un equipo: nos mantendremos unidos y volveremos más fuertes”, publicó la escudería.

James Vowles, jefe de equipo, también se refirió al domingo aciago de Williams. Es que las dos monoplazas habían sufrido despistes en la qualy. La peor parte se la había llevado el vehículo de Alex Albon, quien ni siquiera pudo competir en la prueba.

“La naturaleza de la Fórmula 1 es que puedes tener algunas de las sensaciones y resultados más increíbles, así como algunos de los momentos más bajos que se pueden sentir dentro de un deporte. Creo que es justo decir que este fin de semana es el segundo de esos dos”, prologó su alocución. Hemos tenido tres choques increíblemente grandes en apenas unas horas y tenemos mucho trabajo por delante para recuperar nuestra situación de repuestos antes de ir a Las Vegas dentro de unas semanas”, añadió. La próxima competencia se dará entre el 21 y 23 de noviembre en Nevada. En consecuencia, la escudería tiene tiempo como para barajar y dar de nuevo.

Como agravante, Alpine -con Esteban Ocon y Pierre Gasly- consiguió el 2-3 en el podio, detrás del magnífico Max Verstappen. Y este impacto provocó que Williams descendiera al noveno lugar en el Mundial de Constructores. “Nuestros rivales, Alpine, fueron rápidos en carrera. De eso no hay duda. Se merecían esas posiciones, pero han sumado un montón de puntos que los han vuelto a colocar en una posición muy alta en el campeonato y nos han relegado al noveno puesto. Nunca me rindo hasta que llega el momento de hacerlo, y no será hasta que estemos en Abu Dhabi y caiga la bandera a cuadros. Tenemos dos pilotos rápidos y un coche rápido debajo de nosotros”, concluyó Vowles.

“Fue un golpe muy fuerte, el auto quedó destrozado. Estoy muy triste, perdón al equipo, trabajó un montón para poner el auto en pista. Es una pena. Estaba muy mojada la pista. Hay que enfocarse en la próxima carrera”, subrayó Colapinto tras su difícil experiencia de Brasil, que venía precedida de grandes actuaciones que lo pusieron como uno de los agentes de mercado más atractivos en la Máxima, al punto de que es el centro de una negociación entre Williams y Red Bull.

Fuente: Infobae