Huracán le ganó 1-0 a Platense y sigue con vida en la lucha por el campeonato

En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán consiguió un triunfo importantísimo para seguir con vida en la lucha por el campeonar. En el encuentro válido por la 26° jornada de la Liga Profesional 2024, el Globo venció 1-0 a Platense con el gol de Eric Ramírez.

Con esta victoria el equipo conducido por Frank Darío Kudelka se ubicará en la tercera posición, a dos puntos de Vélez y Talleres y, en la última fecha deberá enfrentar al Fortín. Es decir que para consagrarse campeón tendrá que vencer al equipo de Liniers y esperar que La T no gane ante Newell's.

1T: Huracán fue el protagonista pero no concretó

El Globo sabía que tenía la obligación y por eso salió con todo a buscarlo pero no estuvo fino en la definición. A penas ibam 5' minutos de juego cuando tuvo la primera: Wanchope Ábila giró y habilitó a Walter Mazzantti dentro del área, el delantero estaba libre pero no llegó a rematar, ante el achique del arquero Juan Pablo Cozzani.

Más tarde, tras un pelotazo largo, nuevamente Wanchope batalló y ganó ante Gastón Suso y luego Ignacio Vázquez, los dos centrales de la visita, y picó la pelota ante la salida de Cozzani, que se fue apenas al lado del palo.

Poco después, Huracán tuvo otra oportunidad en la que Fabio Pereyra cabeceó un córner y asistió a Mazzantti, quien remató desviado desde el área chica.

2T: Golazo de Ramírez y la esperanza más viva que nunca en Parque Patricios

Recién en el complemento Platense tuvo su primera chance concreta de gol: Guido Mainero puso un centro peligroso por la derecha que fue rechazado por Hernán Galíndez. El rebote le quedó al volante Leonel Picco, quien remató desde afuera del área un tiro que se fue desviado.

Huracán respondió a los 7' con Wanchope Ábila que se perdió un gol increíble: tras un centro Mazzantti el delantero cabeceó solo prácticamente abajo del arco y la mandó afuera.

Pasados los 20' Ábila se lo volvió a perder. El delantero Eric Ramirez habilitó al 9 dentro del área que remató de derecha, aunque su tiro tuvo muy poca precisión a pesar de estar libre de marca.

De tanto buscaro el Globo tuvo recompensa y a los 33' logró abrir el marcador: tras un lateral en el que el arquero Cozzani calculó mal, la pelota pico en el área y fue rematada, con una volea increíble, por el delantero Eric Ramirez, que consiguió el gol que mantiene a Huracán con la ilusión intacta de conseguir el campeonato.

Huracán vs. Platense: las formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán de la Fuente, Fabio Pereyra, Fernando Tobio, César Ibáñez; Rodrigo Echeverría, Federico Fattori, Williams Alarcón; Rodrigo Cabral, Walter Mazzantti y Wanchope Ábila. DT: Frank Kudelka.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Sasha Marcich; Leonel Picco, Fernando Juárez, Guido Mainero, Franco Minerva; Ronaldo Martínez y Mateo Pellegrino. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Fuente: 442