La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi abrió una batalla que parece no tener fin. Pese a la calma que parecen tener los protagonistas en el marco de las redes sociales, el plano judicial no es igual. El futbolista logró que Elba Marcovecchio le impusiera una multa millonaria a Wanda Nara, y dejó fuera de juego a la defendida por Ana Rosenfeld.

Yanina Latorre contó que la esposa de Jorge Lanata logró una movida judicial que desencajó tanto a Wanda Nara como a su letrada e inclinó la balanza judicial a favor del jugador.

Mauro Icardi obliga a Wanda Nara a pagarle una multa millonaria: de cuánto es la cifra

Yanina Latorre contó que Mauro Icardi, con ayuda de su abogada Elba Marcovecchio, consiguió una orden judicial por la que Wanda Nara deberá pagar millones de pesos en caso de violar ciertas normas.

“Ana y Wanda no pueden hablar más de Mauro en ningún medio, ni difamarlo”, adelantó la panelista y agregó que “si hablan de él deben pagar 50 millones de pesos”.

Además, contó que Elba y Mauro lograron conseguir “una causa penal por el delito de desobediencia”.

Estas medidas se dieron después de que Wanda Nara hablara de su relación y su separación con Mauro Icardi en el programa de Susana Giménez, algo que molestó por demás al futbolista, quien había puesto un bozal legal para que la mediática no lo nombrara a él ni a las hijas que tienen en común, Francesca e Isabella Icardi.

Durante la visita de Wanda al living de Susana, la conductora decidió no respetar el bozal y aseguró que después de hablar se haría cargo del pago de la multa. El precio que tuvo que pagar la empresaria por hablar de sus hijas y su ex marido fue de 10 mil millones de pesos.

Con un nuevo bozal legal y una guerra más enardecida que nunca, Mauro Icardi y Wanda Nara continúan cruzando denuncias y medidas legales a través de sus abogadas

El cuestionamiento de Wanda Nara a Ana Rosenfeld

Hace algunas semanas, se conoció que Wanda Nara había renovado su equipo legal en la provincia y había agregado cobertura, ya que su abogada, Ana Rosenfeld, solo la representa en CABA y lleva los expedientes civiles, pero no hace penal.

En un giro casi inesperado, Wanda Nara apostó por el equipo de abogados de su pareja, L-Gante, para que lleven los expedientes penales de su causa y la cubran en la provincia.

La empresaria optó por la abogada Alemo Guerrero del Estudio Payarola para que se hiciera cargo de su caso en lo que respecta al territorio de la Provincia de Buenos Aires, mientras que la Dra. Ana Rosenfeld sigue siendo su representante en la ciudad.

Frente a esto, y si bien se creería que al ser su letrada de años Rosenfeld estaría al tanto, según señaló Pepe Ochoa en LAM, “Ana está bastante asustada, porque está haciendo todo mal y se metieron los abogados penalistas a manejar incluso las cuestiones civiles de Wanda”.

Y Yanina Latorre agregó que “Wanda tampoco está tan contenta con Ana, se siente un poco abandonada. Como que la entregó a los abogados italianos como para sacarse el peso. Ella no tiene la responsabilidad por si algo no sale bien. Y la avivaron los abogados de L-Gante”.

La batalla entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue en aumento, ya no mediante historias de Instagram sino con medidas judiciales. El nuevo bozal legal y la multa millonaria que el jugador le impuso a la empresaria reaviva las tensiones entre la ex pareja y no deja ver luz al final del túnel.

Fuente: caras.perfil.com