Pullaro coincide con que haya una ley contra los barrabravas

El gobernador Maximiliano Pullaro defendió la decisión de legislar para endurecer la normativa que sancione el accionar violento de miembros de las barras bravas del fútbol, consideró que hubo agresiones contra las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas frente al Congreso, pero también que faltaron controles en el accionar policial, y hubo excesos que deben ser investigados.

El mandatario formuló declaraciones este lunes, en el acto de presentación de las 174 ambulancias 0Km que se integran al sistema de emergencias y traslados del Ministerio de Salud. Los vehículos, equipados para la atención con distintos niveles de complejidad, se compraron con una inversión de $ 14.540.000.000.

Al término del acto, en el que estuvo acompañado por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, recordó que al asumir "nos encontrábamos con una situación muy difícil. La provincia tenía una deuda muy grande, déficit fiscal y parecía difícil que lleguen inversiones grandes. Sin embargo empezaron a llegar, llegó obra pública a todo el territorio. Lo pueden ver en las licitaciones que están en marcha, la ejecución de algunas obras, la compra de vehículos policiales y en este caso una compra histórica de ambulancias, 174. Es la mas importante que hizo el gobierno de Santa Fe. Sentimos que estamos yendo por el camino correcto, dando los debates que tenemos que dar, con una administración muy ordenada y eficiente, pero fundamentalmente honesta y austera, que nos permite invertir mucho en lo que los santafesinos necesitan".

Ley Antibarras

- La ministra de Seguridad de la Nación presenta una ley anti-barrasbravas, una problemática que tiene Santa Fe también. ¿Está de acuerdo con que hay que legislar en ese sentido?

- En la provincia hemos trabajado con muy pocas herramientas normativas y legales para sacar a las barras de la cancha. En 2016 yo era ministro de seguridad y pedí que me cedieran el derecho de admisión, porque los clubes no accionaban, y lo apliqué por primera vez a 86 barras de Newell's, que nunca más pudieron entrar a la cancha. Si no trabajamos fuertemente sobre las barras y grupos violentos, es muy difícil que vuelva la familia a las canchas. Los clubes tienen que ser de la gente buena y no de las mafias, como sucede en muchos lugares.

- ¿Qué opina sobre la supuesta participación de barrabravas en la marcha de los jubilados?

- Por lo que pude ver participaron barras. No eran solamente jubilados los que estaban reclamando, sino que eran diferentes personas que, por un sentido u otro, llevaron adelante acciones violentas en la calle, y las fuerzas federales reprimieron en muchos casos estos desmanes. La verdad es que ví un operativo que debió tener un control mucho mayor, porque hubo excesos por parte de las fuerzas de seguridad, cuando se reprimió a jubilados y cuando se dispara un gas lacrimógeno de manera horizontal; cuando el protocolo dice que hay que hacer con 45 o 60 °, según la distancia de los manifestantes. Quien llevó adelante esa acción no desconoce que puede ocasionar una herida grave y hay que investigar.

Yo voy a hacer una defensa de las fuerzas de seguridad, es muy difícil el momento y definir los límites. Cuando una fuerza de seguridad es agredida, golpeada, insultada, le tiran con botellas o piedras, es difícil. Hay protocolos para evitar que eso suceda y en este caso se dio de diferente manera.

-¿De quién es la responsabilidad?

- El diseño del operativo en algún lugar subestimó lo que iba a suceder. Pero claramente uno no sabe cuándo van a ir personas que no tenían nada que ver con a marcha de jubilados, y llevar a cabo acciones violencias extremas, como es la quema de un auto, rotura de vidrieras y agresión permanente a las fuerzas de seguridad. Creo que hubo excesos en la represión a jubilados, y con respecto a los barras, debió haber un protocolo para que no se les permita el acceso.

Compra eficiente

La licitación de las unidades se realizó en agosto pasado, con un presupuesto oficial de $ 16.185.000.000, para la compra de 150 móviles. La adjudicación fue por $ 14.540.000.000, y permitió sumar 24 móviles más, y aún así se generó un ahorro para la Provincia de casi $1.640.000.000.

Con esta incorporación se refuerza la infraestructura sanitaria, se logra una mayor integración y colaboración entre las localidades para facilitar la accesibilidad al sistema de salud y se mejora la calidad de la atención.

Las características y equipamiento de los móviles, que dependerán de la Secretaría de Logística Integrada y Articulación de Redes (Seliar) del Ministerio de Salud, se planificaron contemplando la incorporación de ambulancias de alta complejidad, de baja complejidad y para el traslado de pacientes; y minibús para pacientes ambulatorios que deben realizar estudios, consultas o tratamientos en centros de mayor complejidad, ubicados en otras localidades.

Dentro de las unidades que tendrán mayor equipamiento y complejidad, se suman vehículos 4x4, para garantizar el acceso en zonas rurales de la provincia.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.