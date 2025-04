Alejandro Ambort, la "piedra en el zapato" de Leonardo Viotti

"Yo te dije que no le des ningún cargo, que nos iba a cagar, era mejor que se cague de hambre, te equivocaste y no viste más allá", ese fue el dialogo que los que están en el quinto piso escucharon ayer de boca de Iván Viotti hacia su hermano, el ¿intendente? Leonardo Viotti.

Según los números que manejan en el oficialismo, Alejandro Ambort marcha al tope en las encuestas y sería el ganador, al menos según los números que el oficialismo tiene de una encuesta encargada y cuyos resultados los tuvieron la semana pasada, de la interna de Unidos.

Si Ambort gana la interna, el candidato de Viotti, Juan Scavino, se ubicaría en un lugar por demás incómodo y con pocas posibilidades de ingresar como concejal, lo que sería una verdadera catástrofe para el oficialismo, no solo por la derrota en si mismo, lo sería por los reproches que van a venir el día después desde el botterismo.

Dicen los que transitan los pasillos del Concejo Municipal que Alejandra Sagardoy no se cuida a la hora de criticar a Viotti, que anticipa un escenario de "terror" y que ya está preparando el plato frío, el que se come con más sabor.

"La elección ya está perdida, Scavino es un impresentable y solo en la cabeza de los Viotti pudo entrar la idea de que sea el candidato a Concejal encabezando lista, un desatino total. No me pidan que ponga algo en mis redes ni que acompañe, yo no puedo acompañar la locura. Si ese lugar lo ocupaba Germán, estaríamos hablando de poner tres concejales, ahora si ponemos uno tenemos que festejar", dijo a un colaborador la concejal con la intención que lo escuche el cronista de R24N.

Volviendo a Ambort y al reproche del mayor de los Viotti, dicen que en su momento le ofrecieron integrar una lista de unidad, pero que no lo aceptó, que solo el primer lugar era posible.

Ahora, si las encuestas se confirman, en el zarandeo luego de las PASO, es muy probable que el vaticinio del "terrible" se haga realidad y que Viotti tenga que afrontar los reproches de sus correligionarios. Ambort se convirtió en una piedra en el zapato para un Viotti desorientado y sin reflejos cuando falta menos de 10 días para el cierre de campaña.