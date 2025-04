Pullaro pidió humildad y decencia

El gobernador Maximiliano Pullaro clausuró la reunión interministerial donde pidió ser humildes ante el resultado electoral, seguir planificando, redoblando esfuerzos en el trabajo diario, respondiendo los requerimientos ciudadanos y seguir respetando el contrato electoral con el pueblo santafesino.

Con un discurso de doce minutos, cortado en dos o tres ocasiones por aplausos de funcionarios y empleados jerarquizados del Estado provincial, el mandatario cerró el tercer encuentro interministerial que tuvo por escenario el Centro Cultural Provincial.

La reunión fue abierta por el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido y desde el zoom por la vicegobernadora Gisela Scaglia. La exposición varios ministros fue cerrada por el titular de Economía, Pablo Olivares quien pidió ser austeros para tener un futuro mejor. Le precedieron Lisandro Enrico y Enrique Estevez de Obras Públicos y de Ambiente y Cambio Climático, respectivamente.

Valores de gestión

En su discurso, Pullaro valoró el apoyo alcanzado por Unidos en la elección del pasado domingo pero instó a ser humildes en la gestión y seguir escuchando.

Luego, en rueda de prensa adelantó que habló con los dirigentes que encabezaron las listas que lograron convencionales y acordó reuniones para el lunes para empezar a definir el trabajo de la convención y avanzar con la fecha en que se reunirá la Asamblea Constituyente. "Antes del 1° de Mayo vamos a tener definida la fecha de la convención" dijo.

"Quisimos hacer esta reunión de trabajo después del domingo que, para nosotros fue un día muy importante, porque terminamos una elección que va a ser trascendente para el futuro de la provincia de Santa Fe" explicó.

"Entendimos que teníamos que reflexionar, entendimos que teníamos que volver a tomar la planificación de cada uno de los equipos, a fortalecer los principios, los valores de esta gestión y fundamentalmente mirar al futuro, mirar para los próximos años a la provincia de Santa Fe".

Pullaro recalcó que "el domingo no se ha ganado nada, el domingo lo que nosotros hicimos simplemente fue ratificar un rumbo, pero cada equipo tiene que redoblar los esfuerzos para ser mejores. Ser mejores significa ser más austeros; ser mejores significa ser más eficientes; ser mejores significa trabajar más; que cada uno llegue más temprano y que se vaya más tarde; ser mejores significa que nadie deje un mensaje sin contestar en el teléfono, ser mejores significa que cada funcionario tiene que, a cada lugar que llega, saludar a cada persona, ser sumamente correcto; ser mejores significa que podemos demostrarle al resto de la Argentina que aquí, en Santa Fe, no respondemos las agresiones y que seguimos trabajando para que la provincia de Santa Fe tenga lo más alto".

Sobre la elección del pasado domingo, el gobernador dijo estar conforme con la elección de Unidos que se impuso en 19 departamentos y en 362 de las 365 localidades que tiene la provincia. Calificó de difícil a la elección porque en 132 localidades no había primarias.

Acotó que "la sociedad vio en la gestión reflejados los principios que se tenían que materializar en la próxima Constitución. Siento que eso fue muy, pero muy importante. Para nosotros, el balance es muy positivo. Desde ese lugar tenemos que ser muy humildes para escuchar, para escuchar a los que piensan distintos. Tener una mayoría no significa tener razón, tener una mayoría significa tener mucho más abierta la cabeza, los oídos y fundamentalmente entender que tenemos que encontrar los consensos para que esta Constitución tenga las instituciones más modernas de la Argentina".

Con respecto a las medidas de salida del cepo y la posible vuelta de retenciones agrícolas a niveles de principios de año, Pullaro marcó "para Santa Fe es importante que sigan bajando las retenciones, no que vuelvan las retenciones a los porcentajes que había hace unos meses atrás". Enseguida se detuvo a analizar la situación económica y afirmó "que el campo no la está pasando bien como no la están pasando bien muchos argentinos". Admitió que variables macroeconómicas parecen controladas pero hay muchos problemas en la microeconomía. "No es bueno que sea más barato importar que producir en nuestro país" reiteró para luego pedir cuidar al campo y a la industria que son los motores de la Argentina.

En materia de retenciones, adelantó que con los gobernadores de la Región Centro y de otras provinciales se reunirán para pelear para que no suban las retenciones.

Sobre las paritarias de agentes públicos provinciales, el gobernador recordó que en las últimas reuniones el gobierno dijo que "si la inflación quedaba por encima de la actualización salarial, nos íbamos a sentar y lo íbamos a corregir. Que se queden tranquilos los trabajadores públicos que lo vamos a corregir".

Después recalcó que el Estado además de salarios, el gobierno tiene una mirada general de la provincia donde necesita mantener la obra pública, la salud pública, la educación, la seguridad. "Entendemos que hay que mejorar los salarios públicos, nunca los vamos a dejar caer por debajo de los niveles y los índices de inflación", recalcó.

"Todo por delante"

La tercera reunión interministerial se hizo bajo la consigna "Todo por delante" donde destacó ante su equipo " que tuvimos el coraje de hacer lo que teníamos que hacer, sabiendo que íbamos a pagar costo político, pero estábamos dispuestos a asumirlo, porque era lo mejor para la provincia".

Además de defender el proceso de reforma constitucional, el gobernador convocó a los presentes a "trabajar, para demostrar a cada santafesino y santafesina, que nos acompañó una vez más, que estamos en el camino correcto, y la mejor manera es mostrando que trabajamos más, que planificamos más, que somos más austeros, más eficientes y que este es el gobierno más honesto que pudo tener la provincia de Santa Fe".

