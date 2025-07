Pullaro: "No vamos a resignar ni un centavo" de la deuda de Ansés

El gobernador Maximiliano Pullaro consignó que la Provincia de Santa Fe estaba esperando una "contraoferta" del Gobierno nacional para el pago de la deuda acumulada por la suspensión de la remisión de los fondos para compensar el déficit de la deuda previsional.

En declaraciones periodísticas, reveló que "el monto que se nos estaba ofreciendo era similar al de Córdoba, pero dijimos que no, porque por el impacto en nuestra provincia y el monto de los impuestos que transferimos para mantener Ansés, era insuficiente".

En tal sentido, cabe apuntar que la deuda reconocida por la Nación a Córdoba fue de 60 mil millones, pagaderos en cuotas. Mientras que el reclamo de Santa Fe por el monto actualizado, como mínimo, supera los 800 millones.

Mientras se desarrollaba en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una nueva instancia de mediación para facilitar la posibilidad de algún tipo de acuerdo, en el marco del reclamo judicial formulado por la Provincia, Pullaro (que mantenía contacto en tiempo real con la delegación santafesina, encabezada por el secretario de Seguridad Social Jorge Boasso) hizo notar que "tenemos una Caja mucho más ordenada, porque el año pasado hicimos la reforma. Si no, nuestra Caja iba a tener problemas realmente serios".

“No vamos a ceder los recursos de la provincia”

Precisamente, al término de la audiencia, Boasso confirmó a El Litoral que "no hubo acuerdo, por considerar que lo que ofrecía el gobierno nacional no contemplaba los derechos que legítimamente le corresponden a la Provincia de Santa Fe".

Al respecto, Pullaro insistió en la necesidad de que "Nación pague lo que tiene que pagar. No vamos a resignar ni un centavo. Tenemos buena relación, pero no cedemos los recursos de la provincia. Si no hay un mejor ofrecimiento, tendrá que definir la Corte".

El mandatario asumió que, en cualquier caso, "no nos van a dar toda la plata junta, porque no la tiene el Estado Nacional. Pero puede haber un acuerdo por bienes, terrenos muy grandes y muy lindos que la Nación tiene en territorio santafesino, edificios como el del Correo, solamente por poner un ejemplo. Tendrían que estar de acuerdo en transferirlos y ver cómo hacemos. No habría problemas en recibir bienes, terrenos con mucho valor para la provincia para espacios públicos o un desarrollo público-privado", completó.

