El Gobierno busca distender su relación con el campo y los gobernadores en la Expo Rural

La Expo Rural 2025 abrió en un clima de tensión entre el Gobierno, el campo y los gobernadores.

Guillermo Francos inauguró la muestra y confirmó que Milei asistirá el 26 de julio.

El Gobierno busca recomponer vínculos y promete eliminar retenciones, aunque sin plazos ni medidas concretas.

Dirigentes del agro valoraron el diálogo, pero advierten que el sector no puede sostenerse indefinidamente sin respuestas.

Crece la expectativa por posibles anuncios del Presidente en su visita a La Rural.

La 137ª edición de la Expo Rural abrió sus puertas en Palermo en un clima de tensa expectativa. La relación entre el Gobierno nacional, los gobernadores y el sector agropecuario atraviesa una etapa ambivalente, marcada por el desgaste del vínculo institucional, el impacto de las retenciones y la presión económica que afecta la rentabilidad del campo. En ese marco, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó el acto inaugural y buscó tender puentes tanto con los mandatarios provinciales como con los dirigentes rurales.

Francos compartió el corte de cintas con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y, ante la prensa, confirmó que el presidente Javier Milei visitará el predio de la Sociedad Rural el próximo 26 de julio. Consultado sobre si el Gobierno teme un recibimiento hostil, el ministro coordinador respondió con firmeza: “¿Por qué va a ser abucheado? Va a ser aplaudido, no le quepa duda”.

El acercamiento con los gobernadores también formó parte de la agenda. “No estamos en una guerra, estamos en una situación dura y difícil”, sostuvo Francos, y agregó: “Tenemos que acordar demandas de los gobernadores con las del gobierno central; son los ajustes que hemos hecho, frente al ajuste que no han hecho muchos gobernadores”.

La atención ahora está puesta en la posible presencia de Milei y en la chance de que anuncie una reducción de retenciones, un reclamo histórico del sector. De hecho, el martes pasado, el Presidente ya se reunió en el predio de Palermo con representantes de la Mesa de Enlace, acompañado por su hermana Karina Milei.

Durante esa charla, Milei les aseguró a los líderes agropecuarios que las retenciones son el próximo impuesto que su administración pretende eliminar. Aunque no dio fechas ni medidas concretas, dejó la promesa sobre la mesa. “Las tiene en la mira”, reveló Andrea Sarnari (Federación Agraria), y sostuvo que Milei se comprometió a que la baja sea “definitiva y no transitoria”.

Lucas Magnano, presidente de Coninagro, destacó que el mandatario “está empapado en el tema”, aunque admitió que no hubo definiciones. “No vinimos con ninguna medida, pero valoramos el diálogo”, dijo. Y advirtió: “El campo no puede aguantar eternamente. En economía no existen los milagros”.

Así, mientras crece la incertidumbre entre los productores frente a un panorama macroeconómico complejo, el Gobierno intenta ganar tiempo, tender puentes y mostrar voluntad política. El 26 de julio podría ser un día clave para definir si el acercamiento con el agro se traduce en acciones concretas. Por ahora, todo sigue en veremos.