El Bank of America proyecta estabilidad cambiaria gradual en Argentina y mantiene apuesta por inversiones en pesos

El Bank of America ve al peso argentino cerca de su valor de equilibrio, sin burbuja ni oportunidad excepcional.

Proyecta un dólar oficial a $1.400 en 2025 y $1.700 en 2026, con depreciación gradual y baja de la inflación.

Destaca mejoras estructurales (fiscales, energéticas e impositivas) y apuesta a la acumulación de reservas y llegada de inversiones.

Mantiene posiciones en pesos con rendimientos reales del 10%, aunque advierte sobre riesgos macroeconómicos.

Considera clave el rol del FMI y la continuidad del programa económico hasta las elecciones de 2025.

En su último informe titulado “Argentina – The peso’s no bargain, but no bubble”, el Bank of America (BofA) ofreció una visión cautelosamente optimista sobre el panorama económico argentino. La entidad financiera estadounidense sostiene que el peso argentino no está ni sobrevaluado ni subvaluado de forma significativa, y considera que una corrección real del tipo de cambio cercana al 9% sería suficiente para llevarlo a un valor de equilibrio.

Sin salto devaluatorio: dólar a $1.400 en 2025

El informe proyecta que el dólar oficial alcanzará los $1.400 a fines de 2025 y $1.700 en 2026, descartando una devaluación abrupta. En cambio, anticipa una depreciación ordenada, acompañada de una caída progresiva de la inflación: 27,3% en 2025 y 16,7% en 2026.

Según los economistas Sebastián Rondeau, David Beker y Lucas Martinelli, autores del informe, el tipo de cambio real está hoy un 15% por encima de su promedio histórico. No obstante, consideran que esto no constituye una burbuja, sino una apreciación sostenida por factores estructurales como la consolidación fiscal, avances en el sector energético y menores cargas impositivas.

Claves del escenario: reservas, inversión y disciplina fiscal

BofA ve condiciones favorables para que Argentina acumule reservas netas equivalentes al 1% del PBI por año, siempre que se mantenga una política fiscal y monetaria estricta. También estima que el país podría atraer hasta 10.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa, particularmente en energía y minería, sumado a unos 6.000 millones en flujos de portafolio.

En este marco, el informe reafirma su respaldo a estrategias de carry trade en pesos, señalando rendimientos reales del 10% anual. Entre sus apuestas destacan la compra de LECAP y la venta de contratos a futuro (NDF), con resultados positivos desde su apertura. Aún así, advierte sobre posibles amenazas, como una aceleración inflacionaria, desequilibrios comerciales o volatilidad política.

FMI, Milei y el equilibrio macroeconómico

El reporte subraya el rol central del Fondo Monetario Internacional en el actual esquema de estabilidad. El cumplimiento de metas fiscales y de reservas es clave para evitar desvíos que podrían forzar una devaluación real superior al 20%.

De cara al futuro, BofA considera que la continuidad de las políticas económicas actuales —al menos hasta las elecciones legislativas de octubre de 2025— será determinante. Según sus análisis, el presidente Javier Milei conserva una ventaja política que le permitiría sostener su programa de ajuste sin grandes sobresaltos.

Conclusión: Con un tipo de cambio que ya no luce artificialmente atrasado y un contexto de estabilización inflacionaria en curso, el Bank of America mantiene su exposición al peso argentino, aunque con la mirada fija en la sostenibilidad del programa económico y los riesgos globales.