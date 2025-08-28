La Convención Constituyente avanza con los primeros cambios en la Constitución provincial

La Convención Constituyente aprobó los primeros cambios en la Constitución de Santa Fe, que deberán ser ratificados en la votación final del texto completo.

Gobernador y vice tendrán mandato de cuatro años con posibilidad de reelección inmediata o sucesión recíproca; Pullaro quedó habilitado para competir en 2027.

La Cámara de Diputados pasará a tener 50 miembros elegidos en distrito único, con paridad de género y representación territorial garantizada.

Los senadores también tendrán mandatos de cuatro años con una sola reelección consecutiva, con requisitos de edad y residencia.

Se fijó el período de sesiones ordinarias entre el 15 de febrero y el 30 de noviembre y se limitaron los fueros parlamentarios.

La reforma de la Constitución de Santa Fe comienza a tomar forma con la aprobación de los primeros cambios en el marco de la Convención Constituyente, instalada en mayo pasado y que ya atraviesa una etapa decisiva. Este miércoles, los convencionales dieron luz verde a modificaciones que impactarán directamente en el funcionamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sentando las bases de una Carta Magna “más moderna y acorde a las demandas de la ciudadanía”, según destacaron desde distintos sectores políticos.

Aunque las reformas aún deberán ser ratificadas cuando se vote el texto completo, el aval inicial marca un punto de inflexión en el proceso de actualización institucional de la provincia. Entre los ejes centrales aparecen la regulación de las reelecciones, cambios en la integración de las cámaras legislativas, la limitación de fueros parlamentarios y la incorporación de herramientas de participación ciudadana como la iniciativa popular.

Reelección para gobernador y vice

Uno de los aspectos más discutidos fue la habilitación para que el gobernador y el vicegobernador puedan ejercer un mandato de cuatro años con posibilidad de reelección inmediata por un período consecutivo. También se aprobó la opción de que ambos puedan sucederse mutuamente en el cargo.

La novedad se complementa con una cláusula transitoria que beneficia directamente al actual mandatario, Maximiliano Pullaro, quien podrá presentarse en 2027 para intentar un nuevo período al frente de la Casa Gris. El artículo fue votado tras intensos debates, con el argumento de que la medida otorga previsibilidad institucional y acerca a Santa Fe a las prácticas vigentes en la mayoría de las provincias argentinas.

Transformaciones en la Cámara de Diputados

Otro cambio sustancial recayó sobre la Cámara de Diputados, que quedará conformada por 50 integrantes elegidos por representación proporcional, en un distrito único que abarca toda la provincia.

Las listas de candidatos deberán incluir al menos una persona residente en cada departamento y respetar la paridad de género, lo que constituye un avance en términos de representación territorial y equidad.

En cuanto a los requisitos, se exigirá que los postulantes tengan un mínimo de 21 años y, en caso de no ser nativos de la provincia, acrediten al menos dos años de residencia inmediata y efectiva. El mandato será de cuatro años, con la posibilidad de una sola reelección consecutiva. Para aspirar a un tercer período, deberán esperar un intervalo electoral.

Senado con límites a la permanencia

La Cámara alta también experimenta cambios. Los senadores deberán tener al menos 25 años y residir en forma inmediata y efectiva durante dos años en el departamento que representan. El período de duración será igualmente de cuatro años, con derecho a una reelección consecutiva. Este límite busca impedir la perpetuación de mandatos que históricamente marcaron la dinámica política santafesina.

Período legislativo y fueros

La nueva redacción constitucional establece que las sesiones ordinarias de la Legislatura se desarrollarán entre el 15 de febrero y el 30 de noviembre, aunque el Poder Ejecutivo podrá convocar a extraordinarias para tratar temas puntuales. A su vez, un cuarto de los legisladores de cualquiera de las Cámaras tendrá la facultad de requerir sesiones fuera del calendario habitual.

Respecto a los fueros parlamentarios, los convencionales votaron una regulación más restrictiva. Los legisladores mantendrán la inmunidad en relación con las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones, pero podrán ser arrestados si son sorprendidos en flagrante comisión de un delito. Para cualquier otro proceso judicial se requerirá autorización de la Cámara correspondiente, lo que reduce la histórica protección casi absoluta que gozaban diputados y senadores.

Iniciativa popular y límites a la reiteración de proyectos

La reforma incorpora por primera vez en Santa Fe la figura de la iniciativa popular, que permitirá a los ciudadanos presentar proyectos de ley, aunque con limitaciones: no podrán versar sobre temas presupuestarios, tratados internacionales o reformas constitucionales.

Asimismo, se estableció que ningún proyecto rechazado por una Cámara podrá volver a presentarse en el mismo período legislativo, con el objetivo de agilizar los procesos y evitar la reiteración de propuestas sin consenso.

Hacia la Constitución “más moderna”

Si bien resta la votación final del texto completo, los avances en la Convención Constituyente fueron celebrados por buena parte del arco político santafesino. Los cambios, aseguran, buscan aggiornar instituciones que en muchos aspectos aún responden a la lógica de mediados del siglo XX.

Para Pullaro, se trata de “un paso fundamental para consolidar la transparencia, el equilibrio fiscal y la alternancia en el poder”, mientras que desde la oposición remarcan que las reformas introducen mayores mecanismos de control y participación.

La expectativa ahora está puesta en los próximos debates, que terminarán de definir la letra chica de una Constitución que, de aprobarse, regirá la vida política, social e institucional de Santa Fe durante las próximas décadas.