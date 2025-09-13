Pullaro consagró la Constitución del ’25: consenso, equilibrio y límites al poder en Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que la reforma de la Constitución de Santa Fe fue resultado de un consenso acumulado y no de la iniciativa de una sola persona, enfatizando diálogo y respeto a las diferencias.

La nueva Constitución, aprobada recientemente, actualiza la de 1962, limitando reelecciones, eliminando cargos perpetuos y estableciendo la “ficha limpia” para candidatos.

Se fortalecen frenos y contrapesos al Ejecutivo, se reforman las reglas legislativas y se democratiza la selección y permanencia de jueces y fiscales.

Pullaro resaltó que la reforma busca garantizar derechos y mejorar políticas públicas en seguridad, educación y desarrollo social.

Se promueve la responsabilidad fiscal, el acceso al empleo público por mérito y el escrutinio de todos los funcionarios.

La reforma se presenta como un modelo provincial con potencial impacto nacional, con un llamado a unidad, diálogo y acuerdos de largo plazo.

En un acto cargado de simbolismo histórico y apelaciones al futuro, el gobernador Maximiliano Pullaro cerró la jura de la nueva Constitución santafesina subrayando que no fue “el plan de una persona”, sino el resultado de múltiples intentos acumulados a lo largo del tiempo. La reforma, aseguró, abre una etapa de transformaciones que solo podrán sostenerse mediante el trabajo conjunto y el respeto a las diferencias, en contraposición a “un país de gritos y muros que desprecia el diálogo y la amistad cívica”.

Pullaro destacó dos conceptos como síntesis de la reforma: consenso y equilibrio. En cifras, el 93% de los artículos fueron aprobados por más de dos tercios de los votos, un dato que, a su entender, demuestra la amplitud del acuerdo. Agradeció a convencionales, asesores y personal por los 60 días de deliberaciones en los que, dijo, “aprendimos a entendernos en la diferencia y a demostrar que los cambios profundos y estables nacen del respeto”.

La nueva Constitución, aprobada hace apenas dos días y ya en vigencia, actualiza la carta magna de 1962, conservando su espíritu democrático y republicano pero incorporando herramientas para una realidad más compleja y cambiante. Entre los puntos destacados, se limita la reelección inmediata a un solo período consecutivo, se eliminan cargos eternos y fueros injustificados, se incorpora la “ficha limpia” para candidatos y se abren mecanismos de participación ciudadana que, según Pullaro, evitarán que “la democracia se ponga en suspenso entre elecciones”.

El texto fortalece los frenos y contrapesos al Poder Ejecutivo, recorta su discrecionalidad y exige mayor rendición de cuentas. El Legislativo también se transforma: corrige el sistema electoral para evitar mayorías automáticas, elimina reelecciones indefinidas y deja atrás la inmunidad de proceso para los legisladores. En el plano judicial, se fijan límites de permanencia en cargos, se democratiza la selección y remoción de jueces, fiscales y defensores, y se busca una justicia más ágil y cercana.

El gobernador insistió en que la reforma no es un mero ajuste institucional, sino un instrumento para garantizar derechos y mejorar políticas públicas en áreas sensibles como seguridad, educación y desarrollo social. “Para darle a la seguridad pública la importancia que merece y para que el derecho a la educación venga acompañado de los esfuerzos que aseguren resultados”, señaló, al tiempo que reclamó acciones concretas para cerrar desigualdades estructurales y proteger a los sectores más vulnerables.

Pullaro también subrayó el compromiso con la responsabilidad fiscal y la planificación como pilares para evitar “la demagogia irracional”. Enfatizó que el acceso al empleo público deberá basarse exclusivamente en la idoneidad, dejando de lado privilegios, y que todos los funcionarios —sin excepción— estarán sujetos al escrutinio público y al control interinstitucional.

La reforma constitucional de Santa Fe, que algunos analistas ya califican como un modelo posible para otras provincias, envía una señal política en un contexto nacional de tensiones y desencuentros. Con un llamado a la unidad y al diálogo, el gobernador pidió a los santafesinos transitar este “sendero proyectado al futuro” con lealtad y responsabilidad, convencido de que el consenso alcanzado es, en sí mismo, una demostración de madurez política.

En sus palabras finales, Pullaro vinculó la gesta santafesina con un mensaje para todo el país: “Es un camino que también puede marcarle rumbo a una Argentina necesitada de acuerdos de largo plazo”. La jura de la nueva Constitución no solo actualiza las instituciones provinciales: plantea una invitación a la política argentina para renovar prácticas, modernizar el Estado y devolver protagonismo a la ciudadanía.