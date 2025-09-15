Pablo Farías: “La reforma constitucional fortalece a Santa Fe y abre una etapa de modernización política”

Pablo Farías calificó como “hito institucional” la jura de la nueva Constitución santafesina y destacó el consenso: más del 90% de los artículos se aprobó con dos tercios.

La reforma incluye autonomía municipal, unificación del calendario electoral cada cuatro años y protección intransferible de la Caja de Jubilaciones.

Se crearon nuevos organismos extra poder como el Ministerio Público de la Acusación y Defensorías, y se acotaron las reelecciones a un máximo de ocho años.

Se revisaron fueros legislativos para permitir investigaciones sin autorización previa y se transformaron todas las localidades en intendencias.

Farías defendió a Provincias Unidas como alternativa nacional: prioriza defensa de intereses provinciales, eficiencia fiscal y mayor voz en el Congreso.

El diputado sostuvo que la combinación de Constitución renovada y proyecto político busca modernizar la provincia y fortalecer las instituciones.

Santa Fe vivió la semana pasada un hecho que, en palabras del diputado provincial socialista y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Pablo Farías, “trasciende lo coyuntural para convertirse en un hito institucional”. En diálogo con Fabián Acosta en Mañana UNO (FM UNO 106.3), el legislador evaluó el proceso y los resultados de la Convención Reformadora que dio forma a la nueva Constitución provincial, jurada en un acto solemne por el gobernador, la vicegobernadora, los convencionales constituyentes, la Corte Suprema santafesina y los ministros del Ejecutivo.

“Fue un evento de gran trascendencia institucional e histórica”, enfatizó Farías. Para el dirigente socialista, la reforma no solo marca un antes y un después en la vida política de Santa Fe, sino que también ofrece un mensaje de unidad y madurez democrática. Destacó que durante todo el proceso “se mantuvo la participación de todos los bloques políticos”, lo que calificó como “un hecho inédito en comparación con reformas anteriores”.

El dato que, según Farías, prueba ese consenso amplio es que “más del 90% de los artículos reformados y agregados fueron aprobados por dos tercios o más de los convencionales”. Esa legitimidad, sostuvo, otorga “fuerza y estabilidad” a las modificaciones.

Entre los principales cambios, el legislador resaltó la autonomía municipal y la unificación del calendario electoral: las elecciones se concentrarán cada cuatro años, salvo en las grandes ciudades, cuyos concejos municipales seguirán renovándose cada dos años. También subrayó la protección de la Caja de Jubilaciones provincial, cuyo carácter intransferible quedó blindado en la nueva Carta Magna, y la creación de nuevos organismos extra poder, como el Ministerio Público de la Acusación y las Defensorías.

Otro punto relevante es el límite a las reelecciones: ningún cargo electivo podrá renovarse por más de un período consecutivo, lo que impone un máximo de ocho años continuos en cualquier puesto político. A esto se suma la revisión de privilegios y fueros legislativos, una reforma que permitirá investigar a legisladores sin necesidad de autorización previa.

La transformación de todas las localidades en intendencias, con regímenes diferenciados según su tamaño y cartas orgánicas, completa el paquete de cambios que, según Farías, “simplifican el sistema político y generan ahorros al concentrar la mayoría de las elecciones”. Para el diputado, esta reforma favorece una “planificación más estable” y una “renovación efectiva del Estado”.

En el plano electoral, Farías aprovechó la entrevista para trazar las líneas de Provincias Unidas de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre. El espacio, explicó, busca convertirse en una alternativa distinta, apoyada en la experiencia de gobernadores provinciales que, a su juicio, han demostrado “eficiencia, equilibrio fiscal y compromiso con los servicios básicos”.

El socialista remarcó tres puntos clave: la defensa de los intereses provinciales frente a la reducción de fondos nacionales, la necesidad de una voz más fuerte de las provincias productoras en el Congreso y la construcción de un proyecto con horizonte en 2027, evitando “volver al pasado” o “repetir errores recientes”. También subrayó la importancia de respaldar la candidatura de la vicegobernadora Gisela Scaglia, pieza clave en la estrategia de Provincias Unidas.

“El objetivo es mostrar que se puede gobernar distinto”, afirmó Farías, insistiendo en que las provincias deben reclamar mayor protagonismo en las decisiones nacionales.

Para el legislador, la conjunción de una Constitución renovada y una propuesta política que prioriza la transparencia y la eficiencia representa “una oportunidad para modernizar la política santafesina” y “fortalecer las instituciones de la provincia en un contexto nacional desafiante”. Concluyó señalando que el proceso de reforma y las próximas elecciones “son dos caras de una misma apuesta: garantizar que la política esté al servicio de la gente y no de los intereses partidarios”.