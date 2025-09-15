Obispos santafesinos celebran la fórmula final sobre religión en la nueva Constitución Provincial

Los obispos santafesinos celebraron la redacción final del artículo 3 de la Constitución, que separa al Estado del orden religioso pero menciona a la Iglesia Católica.

Reclamos previos del episcopado habían pedido una referencia explícita a la Iglesia, sin volver a la confesionalidad.

Tras intensas negociaciones en la Convención Reformadora, se alcanzó un texto de consenso aceptable para todos los sectores.

Los prelados consideraron que el resultado demuestra “madurez democrática” y respeto por la historia compartida.

También destacaron que otros aportes de la Iglesia quedaron plasmados en la nueva Carta Magna, como derechos ambientales y digitales.

Invitaron a políticos y ciudadanos a construir una “cultura del encuentro” y reafirmaron su compromiso con la comunidad santafesina.

A pocas horas del acto de jura que oficializó la entrada en vigencia de la reformada Constitución Provincial, los obispos de Santa Fe emitieron un comunicado conjunto en el que valoraron la redacción definitiva del artículo 3, dedicado a las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas. El nuevo texto garantiza la distinción entre el Estado y el orden religioso, evita establecer un credo oficial, pero incorpora una mención explícita a la Iglesia Católica.

“Esta formulación recoge con claridad varios de los aportes que hemos manifestado como Iglesia”, señalaron los prelados en el mensaje suscripto por el Equipo Interdiocesano y ocho obispos, entre ellos los arzobispos Sergio Fenoy (Santa Fe) y Eduardo Martín (Rosario).

La inclusión de la referencia a la Iglesia Católica fue un punto de fricción durante los debates de la Convención Reformadora. El texto original del dictamen mayoritario había eliminado toda mención, lo que motivó el reclamo del episcopado. El 1 de septiembre, Fenoy había expresado en conferencia de prensa “el dolor del fiel católico” y pidió “una simple mención” que no implicara privilegio alguno, sino el reconocimiento de un vínculo histórico y cultural con la provincia. “No es volver a la confesionalidad, es expresar una nota de identidad de nuestro pueblo”, afirmó entonces.

Tras intensas negociaciones y encuentros informales entre convencionales, se alcanzó una redacción de consenso. El artículo aprobado y ya incorporado a la Carta Magna señala: “La provincia asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso, y no establece religión oficial. La relación entre el Estado, la Iglesia Católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”.

La resolución del punto fue considerada por muchos convencionales como un test de madurez política en un contexto de fuertes tensiones ideológicas. Sectores críticos de la reforma habían usado el debate para cuestionar el proceso completo, mientras que otros buscaban un equilibrio entre pluralismo y tradición.

En su pronunciamiento, los obispos destacaron que la fórmula final representa “un gesto de madurez democrática, de reconocimiento institucional y de respeto por una historia compartida con el pueblo santafesino”. Según el documento, el resultado refleja los principios promovidos por el Concilio Vaticano II y por los papas Benedicto XVI y Francisco: autonomía, diálogo y cooperación.

Los prelados recordaron además que la Iglesia había presentado aportes en otros temas clave durante el proceso constituyente, como la protección del ambiente, la defensa de la vida y la dignidad humana, y propuestas sobre organización política. Algunos de esos planteos –subrayaron– quedaron plasmados en la nueva Constitución: el derecho al agua, el cuidado ambiental, los derechos digitales, el reconocimiento a los pueblos originarios y medidas de acción positiva para los sectores vulnerables.

“La participación plural y respetuosa expresa el camino sinodal que, como Iglesia, estamos llamados a recorrer”, remarcaron los firmantes. Finalmente, invitaron a todos los actores políticos, sociales y comunitarios a “seguir construyendo juntos una cultura del encuentro, en la que nadie quede afuera y todos puedan aportar al bien común”.

Con un tono de compromiso, aseguraron que la Iglesia Católica “caminará junto al pueblo santafesino con humildad y esperanza, promoviendo la dignidad de cada persona y acompañando con alegría la vida de nuestras comunidades”.

El comunicado lleva las firmas de Mons. Pedro Torres (Rafaela), Mons. Ángel Macín (Reconquista), Mons. Eduardo Martín (Rosario), Mons. Ernesto Fernández (auxiliar de Rosario), Mons. Sergio Fenoy (Santa Fe), Mons. Matías Vecino (auxiliar de Santa Fe), Mons. Han Lim Moon (Venado Tuerto) y del Equipo Interdiocesano.

La definición del artículo 3 fue, para muchos, el cierre simbólico de uno de los debates más sensibles de la reforma. Al incluir la mención pedida por la Iglesia y, al mismo tiempo, consolidar la separación entre el Estado y la religión, los constituyentes lograron un equilibrio que evita exclusiones y respeta la diversidad de creencias de la sociedad santafesina. Según analistas locales, el gesto de consenso podría servir de ejemplo para futuras discusiones en un escenario político nacional marcado por la polarización.