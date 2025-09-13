Pullaro: “Para esta Constitución, ser funcionario del Estado es ante todo una responsabilidad y no un privilegio"

Pullaro Cierra el Acto de Jura de la Nueva Constitución Provincial

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, clausuró el emotivo acto de jura de la nueva Constitución Provincial, destacando que este logro "no nació del plan de una sola persona, sino que recoge múltiples intentos". Según Pullaro, la reforma representa "una deliberación acumulada", simbolizando un consenso que abre camino a futuras transformaciones.

En su discurso, el mandatario subrayó dos conceptos fundamentales: "consenso como método y equilibrio como resultado". Afirmó que la nueva Constitución permite a todos los santafesinos reconocerse en ella, en un contexto nacional que a menudo desvaloriza el diálogo. Pullaro enfatizó que el 93% de los artículos fueron aprobados con más de dos tercios de votos afirmativos, desquitando la noción de que el proceso era predecible.

El gobernador agradeció a los convencionales, personal y asesores que trabajaron durante 60 días en la reforma, destacando la importancia de entenderse y respetarse en las diferencias. "Aprendimos que esta es la mejor forma de lograr cambios profundos y estables", afirmó.

La nueva Constitución, según Pullaro, complementa y actualiza la de 1962, manteniendo su espíritu democrático y republicano. Introduce mecanismos que fortalecen la participación ciudadana y limitan el poder del Ejecutivo. Se elimina la reelección indefinida de legisladores y se prevé un sistema judicial más renovado y accesible.

Pullaro describió la Constitución como un compromiso hacia una gestión pública donde "ser funcionario es una responsabilidad, no un privilegio", y aboga por la idoneidad en el acceso a empleos estatales. También enfatizó la necesidad de un Estado que funcione eficientemente para garantizar los derechos ciudadanos.

Finalmente, el gobernador concluyó con un llamado a los santafesinos: "Desde hoy tenemos una nueva Constitución que establece nuevos derechos y responsabilidades. Es un futuro que debemos construir juntos, con lealtad y honestidad, marcando el camino hacia una Argentina que necesita diálogo y acuerdos".