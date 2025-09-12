Santa Fe jura su nueva Constitución: un hito histórico tras más de seis décadas

Este viernes, la Convención Reformadora de Santa Fe celebrará su última reunión para que los 69 convencionales juren la nueva Constitución, promulgada el jueves.

El acto comenzará en el recinto de Diputados, donde cada convencional elegirá una de las tres fórmulas históricas para el juramento.

Luego, en la explanada de la Legislatura, jurarán el gobernador Pullaro, la vice Scaglia, la diputada García y el juez Falistocco, junto a otras autoridades.

Se homenajeará a la convencional fallecida Alejandra Oliveras y se entregarán reconocimientos a los vicepresidentes de la Convención.

Cada convencional recibirá un ejemplar de la nueva Carta Magna, que moderniza el Estado, amplía derechos y fortalece el régimen municipal.

La jura marca un hito histórico para la provincia, que renueva su Constitución después de más de 60 años.

En un acto cargado de simbolismo institucional y con la solemnidad propia de los grandes hitos políticos, Santa Fe sellará este viernes el final de un proceso reformista que la coloca entre las provincias con constituciones más modernas del país. La Convención Reformadora, que sesionó durante semanas para debatir y aprobar el nuevo texto, celebrará su última reunión en la Legislatura provincial, donde los 69 convencionales prestarán juramento de fidelidad a la Carta Magna promulgada este jueves en el Boletín Oficial.

La jornada comenzará en el recinto de la Cámara de Diputados, epicentro de los once plenarios y de buena parte de las comisiones que dieron forma al nuevo texto. Allí fueron invitados todos los convencionales, aunque se anticipa que algunos no asistirán. En una escena que remite a 1962 —última vez que Santa Fe reformó su Constitución—, cada integrante prestará juramento desde su banca con una de las tres fórmulas históricas: “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”, “por Dios y la Patria” o “por la Patria”.

Finalizada esa instancia, las actividades protocolares se trasladarán a la explanada de la Legislatura. Allí, el presidente de la Convención, Felipe Michlig, encabezará el acto central, que comenzará con la foto oficial del cuerpo reformador. Posteriormente, tomará juramento al gobernador Maximiliano Pullaro; a la vicegobernadora Gisela Scaglia; a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; y al titular de la Corte Suprema santafesina, Roberto Falistocco. También jurarán, acompañados por sus pares, los ministros públicos, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

El protocolo incluye un homenaje a Alejandra Oliveras, convencional electa por el Frente de la Esperanza, quien falleció poco después de la elección y antes de poder jurar. Sus hijos recibirán una plaqueta en reconocimiento a su compromiso político. Asimismo, serán distinguidos los vicepresidentes de la Convención, Diego Giuliano, Marcos Peyrano y Daiana Gallo Ambrosis.

Durante la ceremonia, cada convencional recibirá un ejemplar del libro que compila la nueva Constitución, que consta de 161 artículos y 27 cláusulas transitorias. La reforma, fruto de 58 días de debate intenso, introduce cambios en la organización del Estado, fortalece el régimen municipal, amplía derechos ciudadanos y moderniza las instituciones provinciales. En Rosario, Reconquista y Santa Fe capital se realizaron audiencias públicas previas, en las que vecinos y organizaciones pudieron expresar sus propuestas, consolidando un proceso participativo.

La ausencia de algunos sectores políticos, como representantes de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad, que anticiparon que no participarán del acto externo, no opacará la trascendencia de la jornada. “Es un día histórico: Santa Fe se pone al día después de más de seis décadas”, remarcan desde el entorno de Pullaro, que tendrá a su cargo las palabras de cierre. El gobernador invitará al público presente a jurar respeto y compromiso con la nueva Carta Magna, subrayando el carácter colectivo del proceso.

La jura y entrada en vigencia de la Constitución reformada no solo renueva el marco normativo provincial, sino que también envía un mensaje político hacia el resto del país. Santa Fe, una de las provincias más influyentes en términos productivos y políticos, refuerza así su perfil institucional con una Carta Magna que busca responder a los desafíos del siglo XXI.

Con el acto de este viernes, la provincia cerrará un capítulo y abrirá otro, marcado por un texto que, según especialistas, combina tradición y modernidad. Para Pullaro, Scaglia, García y Michlig, el momento es más que un trámite ceremonial: es la consagración de un proceso que, pese a las tensiones políticas, logró acuerdos amplios y deja sentadas las bases para un funcionamiento más eficiente, transparente y participativo de las instituciones santafesinas.

La foto de la explanada del Palacio Legislativo, con los convencionales y las principales autoridades del Estado santafesino, quedará como símbolo de una reforma largamente postergada y finalmente concretada. Santa Fe estrena, desde hoy, una Constitución que promete ser guía y garantía para las próximas generaciones.