Una Constitución consensuada en tiempos de grieta

A dos años del triunfo electoral de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, y nueve meses después de que se declarara la necesidad de reformar la Carta Magna provincial, Santa Fe alumbró un nuevo pacto institucional. La Convención Reformadora cerró un intenso período de dos meses con la aprobación de un texto de 161 artículos y 27 cláusulas transitorias que, en palabras del propio gobernador, busca “proyectar un sendero de futuro” para los santafesinos.

La sesión final estuvo marcada por el tono celebratorio, pero también por matices. Radicales, justicialistas y socialistas —las tres fuerzas que desde 1958 produjeron a los gobernadores santafesinos— fueron el eje del acuerdo. Sus representantes, junto a aliados de menor peso, tejieron el consenso posible en una provincia donde los partidos han cedido terreno a los frentes electorales. Esa dinámica obligó a negociaciones internas antes de sentarse a la mesa común, pero finalmente permitió un texto que ningún sector mayoritario rechazó.

El oficialismo nacional, La Libertad Avanza, y el bloque provincial Somos Vida y Libertad, se abstuvieron de acompañar el texto completo. Sin embargo, participaron del debate, presentaron dictámenes propios y terminaron votando tres artículos clave, incluido el referido al nuevo órgano de selección de jueces, fiscales y defensores. También permanecieron en el acto de jura, un gesto que buscó diferenciar la crítica política del desconocimiento institucional. Aun así, la diputada Lucila Lehmann anunció que recurrirá a la Corte Suprema al considerar que se afectó la división de poderes.

La reforma no fue improvisada: la idea llevaba años en la agenda política. Miguel Lifschitz, exgobernador socialista, estuvo cerca de concretarla, pero las divisiones internas de su partido frustraron ese intento. Pullaro, con mayorías propias en ambas cámaras, logró articular apoyos clave. Entre ellos, el del exgobernador Omar Perotti, quien facilitó votos en Diputados para habilitar el proceso, aunque luego se mantuvo en segundo plano. El peronismo, aliado a Ciudad Futura y el Frente Renovador, fue parte activa de la Convención, y figuras como Marcelo Lewandowski y Ariel Sclafani ayudaron a cerrar filas.

El nuevo texto introduce cambios significativos en la estructura de poder provincial. Organismos que en los años sesenta eran impensables, como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, ahora están expresamente reconocidos. La autonomía municipal, uno de los puntos más discutidos, encontró finalmente un equilibrio que atiende las demandas de Rosario y sienta bases para futuras ampliaciones en otras localidades. También se ampliaron derechos sociales, un compromiso que exigirá nuevas leyes sin aumentar la presión fiscal.

Las tensiones no desaparecieron. Dirigentes como Diego Giuliano cuestionaron la decisión del oficialismo de mantener la facultad de indulto del gobernador y una redacción ambigua sobre la política carcelaria. Sin embargo, la mayoría coincidió en que los avances superan los desacuerdos. “No cedimos a las tentaciones del poder temporal”, dijo Felipe Michlig, subrayando que Unidos por Santa Fe renunció a la posibilidad de reelección para preservar la institucionalidad.

La emoción también tuvo lugar en el recinto. El justicialista Rubén Pirola, visiblemente conmovido, recordó que la educación pública le permitió llegar a ser contador: “Los derechos no se dan, son conquistas”, afirmó, en un guiño a la tradición reformista argentina.

Ahora comienza otra etapa: para que la nueva Constitución cobre vida plena, será necesario aprobar unas veinte leyes reglamentarias. Pero en un país donde los desacuerdos suelen convertirse en ruptura, el consenso alcanzado en Santa Fe envía una señal diferente. “La Constitución del 25 es un sendero proyectado al futuro”, concluyó Pullaro, en una frase que buscó trascender las fronteras provinciales y marcar un ejemplo de diálogo en tiempos de grieta.