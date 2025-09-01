Pullaro tras las intensas lluvias: “La obra pública salvó de la inundación a la provincia de Santa Fe”

La provincia de Santa Fe soportó este fin de semana un temporal de lluvias intensas que dejó registros extraordinarios. En pocas horas, la mayoría de las ciudades y pueblos del centro y sur superaron los 150 milímetros -el doble de la media de agosto- y en algunos casos se alcanzaron los 300. El fenómeno provocó anegamientos, pero no derivó en inundaciones masivas.

El gobernador Maximiliano Pullaro atribuyó esa resistencia a las obras ejecutadas en los últimos meses: “La obra pública salvó de la inundación a la provincia de Santa Fe”, afirmó tras encabezar la reunión del Comité Operativo Provincial este lunes en Rosario.

Acciones que dieron sus frutos

Desde enero, el Gobierno Provincial ejecutó un plan intensivo de limpieza de más de 2.000 kilómetros de canales y la concreción de trabajos en desagües de unas 100 localidades priorizadas por su riesgo hídrico. Pullaro aseguró que esas obras, sumadas a la información provista por Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional, permitieron aplicar con rapidez un plan de emergencia.

“Si no hubiésemos tenido la inversión que hicimos, hoy muchas localidades estarían bajo agua. El agua está corriendo y seguimos midiendo arroyos y ríos como el Carcarañá, donde se concentran las lluvias de Córdoba”, sostuvo.

El mandatario subrayó que, pese a los anegamientos en barrios puntuales y a los excesos hídricos que ingresaron desde áreas rurales, en la mayoría de los casos las comunidades soportaron las lluvias sin sufrir inundaciones.

Situaciones críticas y rápidas respuestas

La localidad de María Teresa fue una de las más afectadas, con parte del casco urbano bajo agua durante el domingo. La situación se agravó por el ingreso de escurrimientos de campos aledaños, pero la respuesta provincial fue inmediata. Equipos de Defensa Civil, el Comité Operativo y el Ministerio de Obras Públicas -que encabeza Lisandro Enrico- se trasladaron al lugar.

Pullaro destacó allí la finalización del “Canal Norte”, obra clave que había quedado inconclusa y que su gestión culminó. “Ese canal permitió que el agua escurriera y que la localidad pueda recuperarse en horas. Si no hubiera estado terminado, los daños serían mucho mayores”, explicó.

La situación en las cuencas y ríos

Las tormentas golpearon especialmente a las cuencas del Carcarañá, Saladillo, Las Encadenadas y La Picasa. En el Saladillo las lluvias rondaron los 150 milímetros, pero los drenajes funcionaron sin mayores inconvenientes. Según los registros, el río Saladillo transporta unos 200 metros cúbicos de agua y el Carcarañá más de 800. Esa crecida llegará a las zonas bajas en los próximos días.

“Hace meses ejecutamos la obra de la cascada del Saladillo para proteger los puentes. Esa inversión evitó desbordes y anegamientos en Rosario”, apuntó Pullaro.

Actualmente, la Secretaría de Recursos Hídricos mantiene campañas de medición y alerta mediante 33 estaciones de monitoreo. Se supervisan las cuencas más comprometidas -Ludueña, Saladillo, Frías y Carcarañá- y se mantiene vigilancia en represas como la de Cañada de Gómez. Paralelamente, se avanza en planes de contingencia junto a gobiernos locales.

Trabajos preventivos

En el departamento General López se realizaron tareas con maquinaria en Carreras, Cañada del Ucle, Melincué, Carmen, Villa Cañás y Venado Tuerto. Hubo también intervenciones en Berabevú, Bombal, Arequito y Chabás, donde se limpiaron o ampliaron canales que permitieron aliviar el impacto de las lluvias.

En Arroyo Seco y María Susana, las obras recientes también marcaron la diferencia. En el primer caso, la optimización del canal Savoca evitó desbordes; en el segundo, la culminación de defensas urbanas permitió contener las aguas.

Otras obras de peso

La gestión de Pullaro impulsa además un paquete de proyectos estratégicos:

* Desagüe troncal Hohenfels en Esperanza.

* Defensa contra inundaciones en San Javier.

* Terraplén Garello en el departamento La Capital.

* Defensa perimetral en Villa Minetti.



* Canal Escribanos en Fighiera y Bogado.

* Obras de defensa en Melincué.

* Intervenciones en la laguna La Picasa.

* Canal Bajo Peretti en Castellanos.

* Arroyo El Tigre en Vera.

* Arroyo Frías en Rosario.

* Canal Savoca en Arroyo Seco.

* Cascada del Saladillo en Rosario.

* Descarga urbana en Carmen.

* Desagüe de calle Uruguay en Bustinza.

* Canal Irigoyen en San Jerónimo.

* Canal Interlagos en Vera.

