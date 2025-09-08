El duro despertar de Javier Milei. ¿Tiene ya el boleto picado?

Por Juan Palos

El tuit de Federico Sturzenegger, lanzado poco antes de la reciente elección, no solo revela la desconexión que sufre el actual gobierno, sino que también pone de manifiesto una visión distorsionada de la realidad argentina. Al afirmar que en “cualquier país” un gobierno capaz de reducir la pobreza y la inflación, además de fomentar el crecimiento económico, ganaría sin esfuerzo cualquier elección, Sturzenegger no solo ignora las complejidades del contexto argentino, sino que también presenta a la nación como un lugar anómalo y deficiente, un sentimiento que muchos podrían considerar despectivo.

La realidad es que, a pesar de los datos positivos en términos de estadísticas económicas que menciona, las percepciones y experiencias de millones de argentinos desafían esa narrativa optimista. La sensación de bienestar no se puede medir únicamente con indicadores económicos; la calidad de vida, las diferencias en el poder adquisitivo y, sobre todo, la dignidad de las personas son factores que marcan un abismo entre lo que el gobierno cree que ocurre y lo que realmente vive la población.

Si algo dejó claro el resultado electoral, es que la desaceleración de la inflación por sí sola no es un salvavidas suficiente. Factores como la caída del salario real, la reducción de subsidios y el sentimiento generalizado de agresión y desinterés hacia los sectores más vulnerables han calado hondo en la sociedad. La retórica agresiva de figuras como Javier Milei, quien ha hecho de los insultos y descalificaciones una marca registrada de su estilo, revela una falta de empatía preocupante. Este enfoque no solo aliena a los ciudadanos, sino que también pone en duda su capacidad de liderazgo.

El pasado domingo fue un duro despertar para Milei y su equipo, quienes esperaban consolidar su poder ante un peronismo a priori debilitado. Sin embargo, los resultados ofrecen una lectura radicalmente diferente: el peronismo no solo ha demostrado que sigue teniendo una base sólida, sino que también responde vigorosamente a un gobierno que ha menospreciado sus preocupaciones y derechos. La disminución significativa del apoyo al bloque Pro-La Libertad Avanza en Buenos Aires es síntoma de un electorado que ha evaluado el impacto de las políticas del gobierno e h encontrado que estas son insatisfactorias.

Los mitos que rodeaban a la figura de Milei han caído. La idea de su invencibilidad y la supuesta aceptación de la cultura del sufrimiento se han demostrado falaces. La ciudadanía, lejos de rendirse a una narrativa que justifica el dolor en espera de tiempos mejores, ha emitido un mensaje claro: el cambio cultural que algunos afirmaban haber instaurado jamás ha arraigado en el corazón de la sociedad.

La situación económica es crítica y cada día se vuelve más complicada. La inflación sigue afectando a la clase media y baja, mientras que el rescate prometido parece más bien una ilusión. La estrategia económica del gobierno, centrada solo en el superávit fiscal y la restricción de la oferta monetaria, ha mostrado ser ineficaz ante un panorama tan adverso.

En este punto, cabe reflexionar: ¿están dispuestos los actuales líderes a reconocer que su enfoque ha fracasado? La presión social y económica está creciendo y, sin una respuesta ágil y realista, el caos podría convertirse en la norma. Las elecciones de octubre se perfilan como un desafío mayúsculo, no solo por el futuro del gobierno, sino por la estabilidad de todo un país que clama por un liderazgo comprometido y sensible.

El peronismo, por su parte, ha encontrado en Axel Kicillof una figura que podría ofrecer un nuevo hilo conductor. Su determinación para desafiar las órdenes de la vieja guardia y forjar un camino propio es una señal de que, a pesar de las adversidades, las dinámicas políticas pueden reconfigurarse.

En conclusión, lo que parece ser un ciclo de esperanza perdido para algunos se ha transformado en una oportunidad para otros. Si el actual gobierno no logra realinear su enfoque con las necesidades de la población, el futuro se presenta sombrío. La política argentina, como hemos visto, es volátil y está en constante cambio; y cada elección es un recordatorio de que la percepción de la ciudadanía puede revertir la balanza en un instante. La reacción debe ser inmediata: el tiempo para excusas ha terminado y ahora se necesita acción efectiva. La pregunta que queda en el aire es si quienes están al mando tienen la inteligencia y voluntad para hacerlo.