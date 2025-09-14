Bitcoin bajo la lupa: inflación en EE.UU. y récord de ETF marcan días decisivos para la criptomoneda

Bitcoin enfrenta días decisivos ante datos de inflación en EE.UU. (IPC 2,9% en agosto) y un enfriamiento del mercado laboral.

La Fed decidirá la próxima semana si recorta tasas, lo que podría impulsar un rally o profundizar la desaceleración económica.

La criptomoneda mostró volatilidad: soportes en u$s111.000 y resistencias inmediatas en u$s115.000.

Los ETF de Bitcoin captaron u$s757 millones el 10 de septiembre, con Fidelity, BlackRock y Ark Invest liderando el flujo.

Analistas proyectan que, si se sostiene el soporte y hay recorte de tasas, BTC podría subir a u$s118.000–u$s120.000 en el corto plazo.

A mediano y largo plazo, la adopción institucional refuerza el potencial alcista, con proyecciones de hasta u$s200.000 a fin de año.

El precio de Bitcoin (BTC) vuelve a concentrar la atención de inversores y analistas ante un contexto marcado por la inflación en Estados Unidos y la irrupción histórica de fondos cotizados en bolsa (ETF) de la criptomoneda. La confluencia de estos factores podría definir el rumbo del activo en los próximos días, mientras la Reserva Federal (Fed) se prepara para decidir si recorta las tasas de interés la próxima semana.

El último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un aumento del 2,9% interanual en agosto, dentro de lo esperado, pero con una aceleración frente a meses previos. Paralelamente, las solicitudes semanales de desempleo alcanzaron las 263.000, el nivel más alto en casi cuatro años. Para los analistas, esta combinación genera incertidumbre: inflación que no cede lo suficiente y señales de enfriamiento del mercado laboral.

“Si la Fed recorta demasiado las tasas, puede alimentar la inflación; si no hace nada, podría profundizar la desaceleración económica”, explicó Enrique Nievas, analista económico de iProUP. En el mercado cripto, Iván Bolé destacó que la lectura del IPC como un dato “alto” provocó un rally comprador, con movimientos correctivos sobre los u$s114.000 y soportes ubicados en los u$s111.000, mientras que la resistencia inmediata se encuentra en los u$s115.000.

Más allá de la macro, un factor clave detrás del comportamiento de Bitcoin es el flujo récord de capital en los ETF. Solo el 10 de septiembre, estos fondos captaron u$s757 millones netos, liderados por Fidelity (u$s299 millones), BlackRock (u$s211 millones) y Ark Invest (u$s145 millones). En lo que va de septiembre, los ingresos superan los u$s1.390 millones. Dado que estos vehículos compran BTC para respaldar las participaciones de los inversores, la demanda se traduce directamente en presión alcista sobre el mercado spot.

“La dinámica de los ETF evidencia apetito institucional más allá del ruido regulatorio o macroeconómico”, sostiene Nievas. “Si este flujo se mantiene, puede actuar como sostén del precio”. La semana próxima será crítica: si la Fed confirma un recorte de 25 puntos básicos, algo que el mercado ya descuenta, Bitcoin podría superar los u$s115.000 y buscar la zona de u$s118.000–u$s120.000, con un potencial alza de alrededor del 5%.

Bolé alerta que el nivel de u$s113.500 es clave: perderlo podría comprometer el rebote actual. Según su análisis, el movimiento alcista reciente forma parte de un rebote dentro de un ciclo bajista iniciado desde el pico histórico de u$s124.500, aunque un mantenimiento del soporte permitiría proyectar subas hacia u$s117.000–u$s118.000.

En paralelo, la adopción institucional sigue consolidando a Bitcoin como un activo financiero global. Carolina Gama, country manager de Bitget Argentina, remarca que “el sesgo estructural positivo se mantiene gracias a adquisiciones institucionales y patrones de acumulación, con potencial de rally hasta u$s120.000”. La especialista agrega que la liquidez global y la ruptura de resistencias serán fundamentales para sostener este escenario.

El panorama de corto plazo se combina con expectativas de largo plazo optimistas: figuras como Tom Lee, Cathie Wood y Michael Saylor proyectan que BTC podría alcanzar los u$s200.000 a fin de año, un aumento de más del 80% respecto a los niveles actuales. Sin embargo, advierten que la volatilidad inherente del activo y la interacción con la macroeconomía y los mercados tradicionales seguirán marcando la agenda diaria.

En síntesis, Bitcoin transita un período decisivo. Entre la inminente decisión de la Fed sobre las tasas y la entrada récord de capital institucional vía ETF, los próximos días definirán si la criptomoneda puede consolidar un rally sostenido o enfrenta correcciones adicionales. La combinación de factores macroeconómicos, flujo institucional y dinámica de mercado seguirá dictando el pulso de la mayor cripto del mundo.