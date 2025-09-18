Aerolíneas Argentinas lanzó una nueva ruta a un famoso destino de Brasil

Aerolíneas Argentinas ha lanzado una nueva ruta hacia Buzios-Cabo Frío, Brasil, en preparación para la próxima temporada de verano. Esta iniciativa busca fortalecer la conectividad a uno de los destinos turísticos más populares entre los argentinos.

Los vuelos comenzarán el 3 de enero y se extenderán hasta el 5 de abril, con dos frecuencias semanales al aeropuerto de Cabo Frío desde Aeroparque y otras dos desde Rosario. Los vuelos están programados para sábados y domingos.

Cabo Frío, ubicado en el estado de Río de Janeiro en la Región de los Lagos, se destaca por su amplia infraestructura hotelera y su rica oferta gastronómica. Además, ofrece acceso a destinos cercanos como Buzios y Arraial do Cabo, muy solicitados por los turistas.

Aerolíneas Argentinas también ha intensificado sus operaciones hacia Brasil durante la temporada alta, planeando 35 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Río de Janeiro en enero, lo que representa un aumento de 9 frecuencias respecto al período actual. Además, Córdoba y Rosario tendrán 4 vuelos semanales cada una.

Otras rutas se beneficiarán de incrementos en sus frecuencias: la conexión entre Buenos Aires y Salvador de Bahía pasará de 6 a 10 vuelos semanales, y la ruta Buenos Aires-Porto Seguro sumará un vuelo adicional, llegando a 3 semanales. Desde diciembre, habrá 7 vuelos a Florianópolis desde Buenos Aires, que aumentarán a 26 en enero, junto con 5 frecuencias semanales desde Córdoba y Rosario y 2 desde Salta y Tucumán.

Aerolíneas Argentinas también anunció promociones para captar el turismo receptivo, permitiendo que los pasajeros lleguen a Buenos Aires y luego se desplacen a otros destinos nacionales por tarifas adicionales de solo 50 a 100 dólares. La aerolínea está implementando tácticas promocionales específicas y beneficios en millas para sus clientes frecuentes.

En otro anuncio reciente, la compañía presentó una nueva ruta hacia Aruba, que unirá Buenos Aires, Córdoba y Mendoza entre el 1 de enero y el 28 de febrero, con tres frecuencias semanales. Este nuevo servicio responde al creciente interés de los viajeros argentinos por el Caribe, impulsado por la demanda de vacaciones en playas y megaplanes todo incluido.

Paralelamente, Flybondi introducirá también nuevas conexiones hacia Brasil, con salidas directas desde Córdoba a Río de Janeiro y Florianópolis. Desde Buenos Aires, la aerolínea agregará vuelos al noreste brasileño, incluyendo Salvador de Bahía. En diciembre y marzo, Flybondi operará dos vuelos semanales desde Córdoba a Florianópolis, aumentando a tres en enero y febrero, y ofrecerá conexiones a Río de Janeiro los martes, jueves, y sábados, con una frecuencia adicional los domingos durante el verano.