El oro sigue en alza: alcanzó un nuevo máximo histórico y se acercó a los US$4000

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los US$3900 por onza, impulsado por el cierre administrativo del gobierno de Estados Unidos, la debilidad global del dólar y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (FED).



La cotización del lingote subió este lunes hasta 1,5% y llegó a cotizar en US$3949,34 por onza.

Se trata de la séptima semana consecutiva de alza en la cotización del metal, refugio de valor para los bancos centrales y de inversores en un contexto de tensión en los mercados. Los analistas estiman que el oro superará los US$4000 en el corto plazo.

El anterior récord del metal precioso se había marcado el lunes 29 de septiembre, cuando el oro superó los US$3800 la onza.

Desde principios de año, el metal acumula un incremento superior a 48%, en un contexto global signado por la incertidumbre económica, la volatilidad financiera y las bajas tasas de interés.

En tanto, la plata subió este lunes 1,5% a US$48,68 la onza, con lo que alcanzó su nivel más alto en casi 15 años.

Los factors que impulsan al oro a cotizar cerca de US$4000

Uno de los factores clave que explica este nuevo salto en la cotización del oro es el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, que cumple casi una semana y por el que Trump amenazó con recortes a estados demócratas, así como el despido masivo de empleados federales.

También la expectativa de que la Reserva Federal avance en un nuevo recorte de tasas, que los analistas proyectan en 25 puntos, lo que vuelve más atractivo al oro como reserva de valor.

La suba de los metales también responde a un escenario de escasez. Según analistas, este año se dio una falta de oferta inédita, sobre todo en el caso del platino y el paladio, agravada por el temor a que EE.UU. imponga aranceles a las importaciones de minerales críticos tras la revisión de la Sección 232 que impulsa Trump. Esto encareció los costos de arrendamiento —el préstamo temporal— de estos metales, que hoy se ubican muy por encima de los niveles históricos cercanos a cero.

Oro récord: las alternativas para invertir en la Argentina

Los inversores cuentan con diversas opciones para adquirir oro en la Argentina. A continuación, las principales alternativas para invertir en este metal, según el Maximiliano Donzelli, de IOL.

Compra de oro físico: Se pueden adquirir lingotes y monedas a través de bancos, casas de cambio especializadas y joyerías. Esta opción permite mantener el metal de forma personal.

Cedear ETF del oro. La forma más sencilla y directa es hacerlo a través del cedear del ETF GLD que posee como activo lingotes de oro almacenados en bóvedas, y no futuros de oro.

Cedears de mineras de oro. Otra de las alternativas para posicionarse en oro es invertir en las compañías mineras como Barrick Gold (GOLD) y Harmony Gold Mining Company (HMY). Las dos operan en la Bolsa de Nueva York y en el mercado local a través de CEDEARs.

Paxos Gold (PAXG). Esta opción está destinada para los interesados en invertir a través de criptomonedas. Se trata de un token digital que representa una onza de oro real.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.