"Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina": la contundente frase de Trump

En una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su respaldo al presidente argentino Javier Milei y elogió su gestión económica. Afirmó que el apoyo a Milei es crucial, especialmente con las elecciones a la vista: "Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina", indicó.



El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, también participó en la reunión y explicó los objetivos del reciente acuerdo de swap financiero con Argentina, destacando la importancia de mantener relaciones económicas sólidas con los aliados. "Es una gran oportunidad para los argentinos", señaló.



Mientras tanto, Milei agradeció a Trump por su apoyo y lo felicitó por el acuerdo de paz entre Israel y Hamas, subrayando la importancia del liderazgo estadounidense en la lucha contra el socialismo. "Gracias por lo que están haciendo por el mundo libre", añadió.



Trump resaltó la conexión con Argentina y afirmó que el país tiene un gran potencial. Criticó a la izquierda y la gestión de Biden respecto a la guerra en Ucrania, añadiendo: "Biden no debió permitir que esto sucediera". Además, expresó su deseo de visitar Argentina, aunque bromeó sobre no usar traje de baño.

"El éxito de este plan puede transformar a Argentina", concluyó Trump, subrayando que sería una pérdida significativa si el país no avanza.