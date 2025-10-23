Ezeiza: llevó a su vecina menor de edad engañada a su casa, abusó de ella y grabó todo para luego difundirlo

Un joven fue detenido acusado de abusar sexualmente de su vecina menor de edad y grabar el hecho para luego difundirlo. El dramático episodio ocurrió en una casa del barrio La Unión, en Ezeiza.



La adolescente de 16 años fue a la casa de su vecino, de 26, tras ser engañada y una vez adentro se desató el horror. La familia de la víctima hizo la denuncia en la comisaria y el acusado fue arrestado en Avellaneda.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes de la investigación a Diario Conurbano, el joven utilizó engaños para llevar a su casa a la menor que vivía en su mismo barrio y abusar de ella.

El acusado violó a la chica y filmó todo el episodio con el objetivo de difundir el material. La víctima le contó a sus familiares todo lo ocurrido y su papá hizo la denuncia ante las autoridades correspondientes.

La subDDI de Ezeiza inició una investigación para dar con el acusado, que finalmente fue identificado y detenido por agentes de la Policía Bonaerense en las inmediaciones de la estación de trenes de Avellaneda.

El joven fue imputado en la causa caratulada como “Producción de representación de menores de 18 años dedicadas a actividades sexuales en concurso real con acceso carnal agravado por el vínculo”. El caso quedó a cargo de la UFI 3 de Ezeiza.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.