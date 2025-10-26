Agustín Rossi votó en Rosario y destacó la cercanía con los santafesinos

Este domingo, Agustín Rossi cumplió con su participación en las elecciones 2025 votando en Rosario, en un día soleado que acompaña la jornada electoral. El candidato, visiblemente relajado, destacó la importancia de la cercanía con los ciudadanos y el compromiso con la provincia.

Rossi recordó que durante la campaña recorrió los 19 departamentos de Santa Fe, desde Villa Minetti hasta Villa Constitución, para escuchar las necesidades de jóvenes, mujeres, trabajadores y sectores productivos. “Fue fundamental estar cara a cara con la gente, para conocer sus urgencias y sus historias”, señaló.

Asambleas ciudadanas

El candidato explicó que las asambleas ciudadanas, en lugar de actos masivos, permitieron un intercambio directo entre dirigentes, empresarios y ciudadanos. “Escuchamos críticas, reclamos y también historias personales. Hay mucha gente enojada y angustiada; escucharlos es clave para plantear soluciones”, aseguró Rossi.

Durante estas reuniones, Rossi destacó la importancia de atender las necesidades de jubilados, pensionados y trabajadores. “Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos y generar políticas que respondan a sus expectativas”, afirmó.

Una campaña con territorialidad y diálogo

El recorrido por toda la provincia también buscó consolidar la territorialidad de la lista. Rossi destacó que escuchar a la ciudadanía permite acortar la distancia entre la política y la sociedad. “No se trata de discursos desde un escenario, sino de generar un diálogo real. La palabra debe circular y todos deben sentirse escuchados”, explicó.

En cuanto a la relación con el Congreso y el Ejecutivo, Rossi indicó que la construcción de acuerdos depende de ambas partes y de la voluntad de avanzar en soluciones conjuntas para la población.

La jornada de votación transcurrió con normalidad y Rossi confió en que los santafesinos acudirán a las urnas. “Espero que la participación sea masiva y que todos ejerzan su derecho a expresarse, porque nadie se salva solo y la unidad es clave para el país que queremos construir”, concluyó.

