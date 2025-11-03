Pullaro dijo que la denuncia sobre Tepp es "sumamente grave"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó una recorrida por las obras de los Juegos Sudamericanos, donde abordó diversos temas de actualidad política y económica en una rueda de prensa. Entre las cuestiones discutidas, se destacó su opinión sobre los recientes cambios en el gabinete del gobierno nacional.

Pullaro expresó que los cambios son vistos con "mucha expectativa" y subrayó la importancia de que el gobierno nacional convoque a las 20 jurisdicciones del país para debatir temas relevantes. "Una reforma laboral, nosotros ahí pusimos que tenga una mirada pyme, porque la provincia de Santa Fe tiene alrededor de 7000 pymes", afirmó el gobernador, quien enfatizó la necesidad de fomentar la formalización del empleo.

Además, el gobernador hizo hincapié en la necesidad de una reforma tributaria, señalando que "la Nación, las provincias y los municipios tienen que tener una baja de impuestos". Pullaro también mencionó que el gobierno nacional debe a la provincia entre 1 y 2 billones de pesos, lo que equivale a más de 1000 millones de dólares. "Esto es lo que le está debiendo el gobierno nacional al gobierno provincial", indicó.

En otro orden de temas, se consultó al gobernador sobre una denuncia que involucra a una ONG en relación con aportes económicos a la campaña de Caren Tepp y Fuerza Patria. Pullaro calificó el hecho como "sumamente grave" y aseguró que "está probado" que se utilizaron fondos de la ONG para la campaña electoral. "La transparencia en el uso de los recursos públicos es fundamental", enfatizó, añadiendo que cada uno debe responder sobre su conocimiento de la situación.

Finalmente, el gobernador se abstuvo de hacer juicios de valor sobre quién debería asumir la banca en el contexto de la denuncia, afirmando que "eso lo tienen que hacer los diputados nacionales de la República Argentina". La situación, según Pullaro, podría dar lugar a más pronunciamientos a nivel nacional en el futuro.

