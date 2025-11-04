Científicos crearon un componente informático con hongos: “El futuro de la computación podría ser fúngico”

Científicos de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, consiguieron un hito de relevancia que gira en torno a una dupla inesperada: computación y hongos. En concreto, crearon una computadora que usa filamentos de una variante común y comestible, el shiitake, para almacenar información.



“El futuro de la computación podrían ser fúngico”

“Desarrollar microchips que imiten la actividad neuronal real significa que no se necesita mucha energía en modo de espera o cuando la máquina no está en uso”, comentó John LaRocco, investigador de la mencionada universidad estadounidense. “Esto puede suponer una enorme ventaja computacional y económica”, celebró.

El equipo liderado por LaRocco usó hongos shiitake para desarrollar un memristor funcional. El término acuñado en los 70’s, durante el florecimiento de la informática, se emplea para los componentes eléctricos pasivos de dos terminales, que combinan propiedades de memoria y resistencia. Son elements básicos en un circuito, junto con el capacitor, el inductor y el resistor.

En términos resumidos, los memristores tienen una resistencia eléctrica que cambia según la cantidad de carga que pasa por él, lo que le permite recordar su estado, incluso cuando no hay energía.

El gran avance en esta investigación es el empleo de un elemento natural en lugar de silicio o dióxido de titanio. En este punto, hay un detalle central: el micelio de los hongos tiene similitudes con la conformación de las neuronas, compuesta por una red de filamentos muy finos. Además, tienen una estructura parecida y transmiten información mediante señales eléctricas y químicas, al igual que un cerebro, según observa la publicación Science Altert.

El equipo de la Universidad de Ohio utilizó hongos shiitake porque esta especie es particularmente resistente y porque tolera factores como la radiación.

¿Los hongos llegarán realmente a nuestras computadoras?

El resultado es un memristor que tiene un rendimiento comparable al de un chip de silicio, aunque con ventajas sustanciales, como su respeto por el medio ambiente y su potencial en términos económicos. En criollo, achica los costos de fabricación en forma sustancial.

Los investigadores lograron un rendimiento de 5.850 hercios, con una precisión del 90%. ¿Esto quiere decir que los hongos serán parte de nuestros dispositivos? De acuerdo a la fuente, resta camino por recorrer, aunque el ingenio es prometedor. los memristores comerciales más lentos funcionan a poco menos del doble de esa velocidad.

Las aplicaciones potenciales de la tecnología fúngica van desde el uso personal, hasta la industria aeroespacial.

Los hallazgos de la investigación fueron publicados recientemente en la revista científica PLOS One.

Los hongos también se usaron para mover a un robot

El año pasado, en TN Tecno revisamos de cerca el ingenio de un equipo de científicos de la Universidad de Cornell, en Nueva York, y la Universidad de Florencia, en Italia, que también usó hongos, en ese caso para controlar a un robot.

“El proyecto empezó durante una conversación sobre cómo los hongos se comunican bajo tierra con los árboles y su naturaleza robusta, sumada a múltiples capacidades de detección. Uno de nosotros sugirió: ¿por qué no construir un robot con hongos? Ese fue el momento eureka”, dijo en diálogo con esta publicación Anand Kumar Mishra, investigador de la Universidad de Cornell y autor principal del estudio que se publicó en la revista Science Robotics.

Según explicó Mishra, el sistema que diseñador lee las señales eléctricas generadas por los hongos, que aparecen como espigas. Luego, al medir el ancho y la altura de estas espigas, las convierten en señales útiles para controlar una válvula conectada a un actuador. “Cuando detectamos una espiga, la válvula se enciende y activa el actuador, provocando el movimiento. Si no hay espiga, la válvula permanece cerrada. Este método se utiliza de manera similar para controlar los motores del robot, que permiten traducir la actividad de los hongos en movimiento mecánico”, detalló

En línea con las limitaciones del memristor creado con shiitake, el especialista señaló que todavía no han llegado al punto en que esta tecnología pueda reemplazar las baterías y las conexiones por cable, pero que el potencial del “cableado de hongos” para proporcionar estas capacidades en el futuro es prometedor.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.