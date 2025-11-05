Seclantás, un pequeño pueblo de Salta, en carrera por reconocimiento internacional

Seclantás, uno de los pueblos más pequeños de Salta, tiene la oportunidad de ser reconocido como uno de los mejores del mundo en el marco del programa global Best Tourism Villages, impulsado por la ONU Turismo. Este proyecto, convocado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, busca destacar destinos que fomenten el desarrollo local y preserven su patrimonio cultural y natural.

Con solo 190 habitantes y aproximadamente 1,000 en su zona rural, Seclantás se encuentra en los Valles Calchaquíes, un área conocida por sus paisajes impresionantes y su rica tradición vinícola. A diferencia de otros destinos turísticos de Salta y Jujuy, como la Quebrada de Humahuaca, este pueblo ofrece alternativas económicas en alojamiento y gastronomía, ideal para quienes buscan escapadas accesibles.

Reconocido como Lugar Histórico Nacional, Seclantás conserva un valioso patrimonio arquitectónico que incluye templos y edificaciones coloniales, reflejando la identidad cultural de la región. Además, es conocido como la “Cuna del Poncho Salteño”, destacando su legado cultural.

El programa Best Tourism Villages no se centra en destinos turísticos populares, sino en aquellos que, mediante el turismo, protegen su patrimonio y mantienen sus tradiciones. Seclantás se posiciona como un fuerte candidato al reconocimiento, considerando que solo se consideran poblaciones de menos de 15,000 habitantes.

Los ganadores del premio se anunciarán en octubre, junto con otros destinos argentinos como Maimará (Jujuy), San Javier y Yacanto (Córdoba), y Villa Elisa (Entre Ríos), entre otros.