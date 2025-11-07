Ni Pinamar ni Cariló: la playa con aguas trasparentes y excursiones con delfines, ideal para el verano 2026

Las Grutas, en la provincia de Río Negro, es mucho más que un balneario: es un clásico del verano argentino que cada año recibe a miles de familias y grupos de amigos en búsqueda de paisajes increíbles y experiencias inolvidables.



Ubicado sobre la Bahía de San Antonio, este destino se destaca por la calidez y transparencia de sus aguas, que pueden llegar hasta los 20°C, y por sus playas de acantilados, grutas y arenas doradas. El entorno natural es tan privilegiado que invita a quedarse horas mirando el mar o explorando cada rincón.

Playas para todos los gustos: del centro animado a los rincones secretos

Las playas céntricas de Las Grutas son el corazón del balneario: siempre hay movimiento, familias juegan en la arena y grupos de amigos disfrutan del sol. Pero si buscás tranquilidad, la zona también tiene opciones alejadas y agrestes.

Entre las más recomendadas están Punta Perdices, famosa por su agua transparente y arena blanca; Las Conchillas, cubierta de caracoles y con un paisaje único; y Punta Villarino, donde la arena dorada se mezcla con la presencia de lobos marinos.

Fauna marina y aventuras bajo el agua: buceo, delfines y ballenas

La transparencia del agua hace que el buceo sea una de las actividades imperdibles en Las Grutas. El Parque Subacuático, formado por arrecifes artificiales tras el hundimiento de embarcaciones, es el lugar ideal para sumergirse y descubrir la vida marina.

Además, desde el balneario salen excursiones embarcadas para ver delfines, lobos marinos y, entre agosto y octubre, ballenas. La zona es reconocida como un Área Importante para la Conservación de Aves (AICA), lo que la convierte en un paraíso para los amantes del avistaje de aves.

Si preferís algo más tranquilo, podés hacer snorkeling, kayaking o paseos náuticos para conocer la fauna local y disfrutar de los paisajes que regala la naturaleza patagónica.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS,