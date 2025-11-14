El pueblo con piletas y termas a 2 horas de Buenos Aires, ideal para el verano

A solo 155 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 115 de La Plata, General Belgrano se transformó en un refugio ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y experiencias fuera del circuito turístico tradicional.



Este pueblo bonaerense, que supo ser elegido por pescadores y familias en busca de paz, cambió para siempre en 2012 con la inauguración de las Termas del Salado, el complejo termal más cercano a la Capital. Desde entonces, la ciudad sumó hoteles, cabañas, restaurantes y propuestas de bienestar, pero sin perder su esencia de pueblo chico y vida tranquila.

Termas del Salado: relax y bienestar a metros del río

El gran atractivo de General Belgrano son las Termas del Salado, un parque de 4,6 hectáreas con cuatro piletas de aguas termales mineralizadas, cada una con temperaturas distintas. El agua brota a 41°C desde 965 metros de profundidad y tiene un alto contenido de sales, sodio, azufre, óxido de hierro y calcio, lo que la convierte en una opción buscada por sus propiedades terapéuticas.

En verano, el complejo suma un parque acuático con juegos, toboganes y piletas para chicos. Además, hay spa, quinchos, juegos infantiles, gimnasio, fast food y espacios verdes para relajarse o hacer picnic.

Naturaleza, aventura y turismo sustentable

Más allá de las termas, General Belgrano invita a vivir la naturaleza de cerca. El entorno del pueblo ofrece avistaje de aves, astroturismo, granjas sustentables, pesca deportiva, cabalgatas, travesías en kayak y circuitos de mountain bike para todos los niveles.

Uno de los imperdibles es el Bosque Encantado, a solo 13 kilómetros del centro, sobre la RP 41. Son 24 hectáreas de senderos entre pinos, araucarias, cedros y plátanos, ideales para caminar, andar en bici o perderse entre árboles centenarios. Ahí también funciona el Museo de las Estancias, que recorre la historia rural de la zona y la vida de las familias pioneras.

La reserva se puede recorrer por cuenta propia o con guía especializada para identificar especies. Hay buffet y venta de productos regionales para disfrutar en el parque.

Experiencias pueblerinas y cultura local

La vida en General Belgrano sigue el ritmo tranquilo de los pueblos bonaerenses. Por la noche, las ferias de artesanos, peñas y festivales invitan a sumarse a la movida local. Entre los eventos destacados están el Festival Mayor de Tango y Folklore, el Festival Morfi y la Fiesta de la Bondiola.

Para los curiosos, se puede contratar un bici tour con guías locales para recorrer la plaza principal, los murales dedicados a Belgrano, la antigua estación de tren y el Museo Histórico Municipal, que funciona en una de las primeras panaderías del pueblo.

Otra propuesta original es la apicultura: de la mano de productores locales, se aprende sobre la vida de las abejas, se cosecha miel y se degustan productos en la sala de extracción.

Cómo llegar desde Buenos Aires

Distancia: 155 km desde Buenos Aires (por Autopista Ricchieri, RP3, RP41 y RP29).

Bosque Encantado y Museo de las Estancias: RP 41, a 13 km del centro. Museo abierto jueves y viernes de 13 a 18; sábados, domingos y feriados de 10 a 18.

General Belgrano es la escapada perfecta para quienes buscan relax, naturaleza y la calidez de un pueblo auténtico, a solo dos horas de la ciudad.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.