Un diálogo entre la historia y el presente, a 452 años de la fundación de Santa Fe

Un escenario inmejorable, al aire libre, sin nubes a la vista pero con sombra generosa y el sonido de los pájaros acompañando los acordes del Himno Nacional Argentino, acompañó la celebración del 452 aniversario de la Fundación de Santa Fe, en Cayastá, el sitio donde se descubrieron las ruinas del primer emplazamiento de la ciudad.

Fue este sábado desde las 10, cuando autoridades provinciales, locales y capitalinas se unieron con representaciones escolares para conmemorar la celebración que cada 15 de noviembre tiene lugar en la localidad del departamento Garay.

La ley 13.155 dispone, en su artículo 2, que en esta fecha el gobierno de la provincia se constituye en Cayastá. Y allí estuvieron el gobernador Maximiliano Pullaro; la vicegobernadora Gisela Scaglia; los ministros y ministras de su gabinete; autoridades policiales y del Servicio Penitenciario; el presidente comunal Edgardo Berli, el senador por Garay, Germán Baumgartner; el intendente santafesino Juan Pablo Poletti; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados Clara García, y la titular del Concejo municipal Adriana "Chuchi" Molina junto a ediles.

Además, estuvieron en el lugar Ana María Cecchini de Dallo, presidenta de la Asociación Amigos de Santa Fe La Vieja; Alejandro Damianovich, titular de la Junta de Estudios Históricos, la presidenta del Centro de Estudios Hispanoamericanos, Sonia Tedeschi, y el coordinador del Museo Etnográfico Gabriel Cocco.

Con todos ellos y la presencia del grupo Dragones de la Independencia, que este viernes cumplió 40 años de su creación, se celebró un oficio religioso a cargo del sacerdote de Cayastá Leonardo Mathieu, y del pastor evangélico José Suárez.

Baumgartner abrió la lista de oradores para destacar el "significado especial" que tiene Cayastá, recordar a los pueblos originarios, "cuya presencia son parte ineludible de nuestra historia", y reconocer el "complejo marco de convivencia y conflicto" que caracterizaron aquellos primeros años, cuando la naturaleza indómita, las inclemencias del clima y las crecidas del río resultaron una verdadera prueba para los primeros.

A lo largo de las exposiciones, se destacó en varias oportunidades el vínculo de la historia de la provincia con la educación. En ese sentido, la vicegobernadora se preguntó "qué significa Cayastá en la vida de un alumno, de un chico que pasa por este lugar para aprender de nuestra historia".

"En esta semana de la Invencible, tenemos el desafío de educar y contarles a nuestros chicos de dónde venimos, quiénes somos y cuánto esfuerzo costó a quienes homenajeamos para llegar a este presente", dijo Scaglia, quien recorrió las batallas pero también la apuesta al diálogo que sostuvo y sostiene Santa Fe.

"En este año tan especial, que fue también el de la reforma de la Constitución, es necesario que miremos hacia, al futuro de la provincia" porque "hay un camino que tenemos que recorrer juntos, con valentía y mirando hacia el futuro".



Fue Berli quien destacó que "estamos en el momento justo para aprovechar las oportunidades y mirar hacia adelante" un hilo conductor de todos los discursos.

Rebeldía

Pullaro cerró la lista de oradores, con palabras que aludían a la historia de lucha e independencia de Santa Fe pero en algún punto cruzadas con la actualidad, en que la provincia defiende un modelo productivo y sostiene reclamos frente a la centralidad del gobierno nacional.

Hizo un recorrido histórico de la llegada de Garay a un sitio donde ya habitaban pueblos originarios "expertos en el río" y que "dominaban la llanura". "Los primeros años fueron muy duros y tuvimos conflictos". Pero "si hay algo que nos muestra a los santafesinos es la rebeldía innata".

Allí aludió a la rebelión de los Siete Jefes contra el poder colonial, y a una historia que atravesada por los conflictos, las pestes y las inundaciones, llevó a que 80 años después la ciudad sea trasladada a la capital actual.

Con fuerte énfasis del protagonismo de la provincia en el contexto nacional, recordó que "Santa Fe es una de las primeras que se pliegan a la Revolución de Mayo. Meses después pasó Belgrano y 97 blandengues y el Brigadier marcharon con él a luchar por nuestro país a Paraguay".



La pelea por consolidar el federalismo al punto que "cada vez que los ejércitos porteños querían imponer los reglas de juego, la provincia resistió y venció en todo a los ejércitos porteños", fue otro de los hitos que destacó Pullaro en su discurso.

Santa Fe como sede de la Constitución Nacional y sus reformas, el surgimiento de las primeras colonias fundadas por inmigrantes, la creación de universidades y el desarrollo científico fueron algunos hitos que el mandatario recogió para concluir en que "somos todo eso".

Y también "rebeldía" como la que tuvieron dos gobernadores que decidieorn construir un túnel para vincular Santa Fe con Paraná cuando la Presidencia de entonces no permitió hacer un puente.

En ese punto, destacó las obras que se vienen realizando, como el puente Santa Fe-Santo Tomé, la inminente inauguración del Hospital en Rafaela; el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario; la tercera vía entre Reconquista y Avellaneda y la circunvalación de Venado Tuerto.

"Esta es una provincia que siempre mira al futuro, pero con esa rica historia que hizo que la sangre santafesina logre tener un sistema republicano y federal", cerró Pullaro, para señalar que la lucha no es con ejércitos o armas sino "con diálogo y las herramientas de la democracia".

