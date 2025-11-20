Pullaro pide garantías de continuidad del Plan Bandera

El gobierno nacional avanza en las negociaciones con los gobernadores para obtener respaldo legislativo para el presupuesto 2026 y las reformas, con énfasis en la reforma laboral. Esta estrategia se implementa de manera selectiva, con medidas concretas dirigidas a provincias específicas, como la flexibilización de la ley de glaciares para las jurisdicciones mineras y la reducción de retenciones para el petróleo convencional en Chubut.

El Caso de Santa Fe

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, aún no ha asistido a reuniones en Buenos Aires. Prefiere manejar su relación con la Nación con cautela, evitando presiones externas. La pasada semana, Pullaro y el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, tuvieron varias conversaciones y planean reunirse, aunque la fecha de encuentro aún no ha sido fijada.

En este contexto, el oficialismo ha tomado nota de que la modificación a la ley de glaciares podría facilitar el apoyo de los gobernadores cordilleranos, cruciales para los votos en el Congreso. Chubut, que recibió una disminución de retenciones, ejemplifica estos acuerdos selectivos por demandas específicas a cambio de apoyo político.

Prioridades Santafesinas

Santa Fe cuenta con una agenda de demandas distinta. Pullaro ha solicitado el pago de deudas históricas y recientes, la reactivación de obras de infraestructura y el fortalecimiento del plan de seguridad conjunto con el gobierno nacional.

La salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad es vista como un posible cambio crítico. El gobernador valora el trabajo realizado bajo su gestión, con resultados positivos en la disminución del delito, aunque busca garantías de continuidad con su posible sucesora, Alejandra Monteoliva.

A pesar de una menor presencia de fuerzas federales en las calles de Rosario, el entorno de Pullaro destaca la eficacia en la investigación de delitos, lo que es fundamental para mantener la reducción de la violencia.

Demandas Comunes y Respuestas del Gobierno

La agenda de Santa Fe también incluye exigencias compartidas con otras provincias, como la regularización de deudas que la Nación debe a la provincia, estimadas en cerca de dos billones de pesos, y el respaldo a créditos internacionales para obra pública. Hasta ahora, el gobierno solo ha comprometido apoyo para este último punto, una estrategia que favorece el modelo económico de Javier Milei al generar divisas sin un desembolso fiscal inmediato.