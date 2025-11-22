Escapadas de fin de semana en Córdoba: Tres opciones imperdibles

Este fin de semana largo, aproveche la oportunidad para explorar algunos de los rincones más destacados de Córdoba. Aquí le presentamos tres propuestas variadas.

Nacimiento del río Mina Clavero

El nacimiento del río Mina Clavero, un ícono natural de Argentina, es un destino imprescindible. Ubicado en las Altas Cumbres, el acceso se encuentra sobre la Ruta N° 34, a 30 kilómetros de Mina Clavero.

La entrada es de pago y permite realizar dos caminatas: una hacia un mirador alto y otra hacia la base de la espectacular cascada, que supera los 100 metros de altura. Las vistas son impresionantes y justifican el esfuerzo.

Dique San Jerónimo

Si busca un plan más relajado, dirígete al dique San Jerónimo, a solo seis kilómetros de La Cumbre. El trayecto es pintoresco, adornado con casas de estilo arquitectónico antiguo.

El acceso al dique es gratuito y ofrece un espacio ideal para disfrutar de la naturaleza, con sombra de pinos y senderos de baja dificultad. Además, en el lugar se encuentra "DiqueSí", uno de los restaurantes más recomendados de la zona.

Los Mogotes

Finalmente, descubra Los Mogotes, una serie de formaciones rocosas únicas. Para llegar, tome la Ruta Nacional N° 38 y desvíese hacia la izquierda después de Capilla del Monte, recorriendo tres kilómetros por un camino de tierra.

El ingreso al área es tarifado, y está habilitado para acampadas, ofreciendo servicios básicos como baños y asadores. Este lugar promete una experiencia diferente en el paisaje cordobés.

Aproveche estos días de descanso y explore las maravillas que ofrece la provincia.

