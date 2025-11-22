Patricia Bullrich y Cristian Ritondo se tironean un diputado de Santa Fe y dejan a Pullaro fuera de carrera

A menos de un mes del recambio de bancas en el Congreso, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich se tironean a Alejandro Bongiovanni, el diputado liberal que hasta ahora tributó al bloque PRO, pero que suena para sumarse a La Libertad Avanza. Provincias Unidas, descartada: es el único amarillo santafesino que no tiene esa opción sobre la mesa.

Las opciones sobre la mesa

En el entorno del diputado dicen que aún no tomó una decisión y que es “honesto”: “No es que se está haciendo el difícil, sino que realmente no sabe qué hacer”. Con la opción del interbloque ya echada por tierra por el boicot de Mauricio Macri, las opciones que Bongiovanni tiene sobre la mesa son dos: quedarse en el PRO o pasarse a La Libertad Avanza. A su lado rechazan la versión de que ya es violeta, aunque no descartan que termine siendo así en un futuro. Quienes lo conocen dicen que Bongiovanni atraviesa una especie de “duelo” porque ninguna opción lo termina de convencer.

Hay una tercera posibilidad que sí está descartada: Provincias Unidas. Ni Bongiovanni la tiene en cuenta ni en el espacio de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia lo consideraron. Así las cosas, el liberal es el único de los tres diputados del PRO santafesinos que cerró ese camino ya que, como contó Letra P, José Núñez está embarcado en la misión de construir un bloque PRO federal alineado con los gobernadores de Provincias Unidas y Verónica Razzini es la que tiene la paleta de alternativas más amplia: de La Libertad Avanza hasta un monobloque.

La propuesta de Patricia Bullrich

Hay más de una variable, a favor y en contra, que influye en la decisión de Bongiovanni. El diputado se muestra indeciso y eso le abre la puerta a que todos intenten convencerlo. Por ejemplo, Bullrich, que intentó sumarlo al grupo de legisladores que se fueron del PRO para sumarse a La Libertad Avanza hace un mes. El rosarino casi agarra viaje, pero reculó cuando vio que no habría un interbloque, sino un bloque único. Sin embargo, la aún ministra volvió a la carga en los últimos días y se reunió con él. “Acá hay un proyecto”, dicen que le dijo Bullrich.

La relación con Bullrich -llegó a diputado en la boleta presidencial de La Piba- no es lo único que tienta a Bongiovanni. Con raíces familiares en la Fundación Libertad, el think tank liberal de Rosario, tiene no solo afinidad ideológica sino también personal: comparte una amistad con Romina Diez, la jefa libertaria de Santa Fe que supo trabajar en la entidad. También se lleva bien con nombres de peso como Bertie Benegas Lynch. Sin embargo, fundamentalista de la libertad, queda la incógnita de cómo se podría desenvolver en un bloque donde ser librepensador es garantía de riesgo.

Cristian Ritondo, el amigo

Como a muchos otros diputados y diputadas, el bloque PRO tampoco le ofrece demasiado a Bongiovanni. El vínculo difícil con La Libertad Avanza, que no termina de abrazar al macrismo como aliado, pero se viene quedando con gran parte de su electorado, no ofrece una gran perspectiva de futuro. “Es un barco que se hunde, se transformó en un partido municipal de la capital”, analizó uno de los diputados atrapados en el brete. No por nada, Bongiovanni pegó el faltazo a la reunión a la que Macri había invitado a todos los legisladores amarillos.

En ese contexto, lo que aún ata a Bongiovanni al bloque PRO son los vínculos personales. Principalmente, con Ritondo. El rosarino estrechó su relación personal con el jefe de bloque, se llevan bien y suelen encontrarse a charlar.

“No le ha pedido nada, pero lo considera un buen líder de grupo y le cae simpático. Considera que es quien más ha hecho para que el PRO mantenga fuerza”, resaltan. Ritondo lo sabe y opera todo lo que puede para mantenerlo de su lado, apuntalado también por la amistad que Bongiovanni mantiene hace años con Martin Yeza y Daiana Fernandez Molero, otras dos espadas del macrismo en la cámara baja.

La tradición liberal de los Bongiovanni

El de Bongiovanni es un apellido con una ligazón histórica al liberalismo. Si bien su familia es oriunda de Villa Constitución, edificó su reputación en Rosario. El que comenzó la tradición fue Gerardo, su tío, cuando se mudó para estudiar economía y se convirtió en militante de la UCEDÉ y de UPAU. Junto a otras figuras, tuvo la idea de crear la Fundación Libertad, un think tank que se consolidó como faro liberal de Rosario y siempre estuvo cerca de figuras políticas afines, desde Ricardo López Murphy, pasando por Mario Vargas Llosa, hasta el idilio durante la presidencia de Macri.

Javier Milei ha sido invitado a las tertulias públicas que supo organizar la Fundación en su época de divulgador de las ideas de la libertad y por eso llamó la atención cuando, ya presidente, tuvo una declaración que muchos interpretaron como dardo para Bongiovanni -tío-. “Mientras defendemos las ideas de la libertad, también aparecen los liberales egipcios que por un lado hablan de libertad y por el otro le venden la patente del corso al mejor postor”, había dicho Milei. No lo nombró, pero de eso se encargó uno de sus periodistas alineados, Luis Majul, que lo contó en su programa.

CON INFORMACION DE LETRAP.