Figueroa apuesta al diálogo y al potencial energético neuquino para impulsar el desarrollo federal

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, volvió a poner al sector energético en el centro de la discusión pública, al destacar las oportunidades que la provincia tiene para consolidarse como una de las principales potencias productivas del país. En un escenario político marcado por las tensiones entre la Nación y los gobiernos provinciales, el mandatario neuquino planteó la necesidad de fortalecer el diálogo federal y de aprovechar las ventajas competitivas que ofrece Vaca Muerta para impulsar el crecimiento económico nacional.

Durante una entrevista reciente, Figueroa remarcó que los gobernadores tienen un rol clave en la segunda etapa del gobierno de Javier Milei y que deben actuar con coordinación y responsabilidad, sin perder de vista el carácter federal del país. “Tenemos un papel fundamental en el robustecimiento de la ‘nueva Argentina’. Debemos trabajar de forma coordinada, respetando que este es un país federal y mirando para el Interior”, sostuvo. Para el gobernador, la actividad en las provincias está mostrando resultados que contribuyen al crecimiento económico general, aunque todavía falta afianzar los mecanismos de articulación política.

A la hora de referirse a las reformas que impulsa la Casa Rosada, Figueroa adoptó un tono prudente, señalando que no es posible opinar en profundidad sin conocer el texto definitivo. Sin embargo, recordó que Neuquén ya viene implementando medidas destinadas a incentivar la producción y el empleo en el sector hidrocarburífero. En ese sentido, mencionó que desde septiembre la provincia redujo las regalías para promover la actividad convencional y eliminó Ingresos Brutos para las empresas del rubro, una decisión orientada a mejorar la competitividad y atraer inversiones.

Esta línea, remarcó el gobernador, coincide con los objetivos del Gobierno Nacional de flexibilizar el esquema fiscal y permitir que un porcentaje mayor de los ingresos quede disponible para reinversión productiva. “Vemos con buenos ojos la intención del Gobierno Nacional de poder sumarse y eliminar las retenciones para los hidrocarburos, para así reinvertir esos fondos en la generación de mayor productividad”, expresó. Para Figueroa, los cambios propuestos van en la dirección correcta, aunque insistió en que aún falta un texto oficial para evaluar el alcance concreto de las reformas.

El mandatario también se refirió al potencial energético de Vaca Muerta, que en los últimos años se consolidó como uno de los principales motores de crecimiento del país. Destacó que la provincia no solo aporta al equilibrio de la balanza comercial y energética, sino que habilita una perspectiva de expansión que, según él, podría transformar el mapa productivo nacional en menos de una década. “A partir de Neuquén se produce una gran capacidad de crecimiento para la Argentina. Para 2030, creo que vamos a poder crear una Pampa Húmeda sin riesgo climático”, afirmó, planteando la posibilidad de un desarrollo sostenido basado en la producción energética y en la industrialización asociada.

De cara al futuro inmediato, Figueroa insistió en la importancia de fortalecer los canales de comunicación entre la Nación y las provincias. Reveló que mantiene contacto permanente con funcionarios nacionales y legisladores, y que su objetivo es trabajar de manera coordinada sin renunciar a la identidad provincial. “Con los senadores vamos a conservar el bloque y trabajar de manera coordinada con todos los gobernadores, pero siempre conservando nuestra identidad”, señaló.

El gobernador neuquino considera que el diálogo es indispensable para “reconstruir la Argentina y poner de pie al país”. Su mensaje se inscribe en un contexto en el que distintas jurisdicciones reclaman mayor participación en la discusión sobre las reformas estructurales que impulsa la administración de Milei. Neuquén, con su peso específico en materia energética y su capacidad de generar divisas, se presenta como un actor clave en ese proceso.

En última instancia, Figueroa apuesta a consolidar una estrategia mixta: apoyo selectivo a las iniciativas nacionales que impulsen la producción, defensa de los intereses provinciales y promoción del potencial energético como eje del desarrollo federal. Una receta que, según su visión, podría convertir a Neuquén en el motor de una nueva etapa de crecimiento para la Argentina.