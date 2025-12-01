Grafeno, tierras raras y plata: los tres ejes que marcan el mapa de inversiones para 2026

El grafeno se proyecta como “el supermaterial del futuro” por su resistencia, ligereza y múltiples aplicaciones industriales.

El ETF DMAT y acciones como CVD Equipment permiten invertir indirectamente en el desarrollo de grafeno.

Las tierras raras ganan protagonismo por su rol clave en autos eléctricos, IA y tecnología avanzada.

Empresas como MP Materials y Energy Fuels registraron rendimientos extraordinarios en 2025.

La plata vive un fuerte rally impulsado por su creciente uso industrial y una escasez prolongada.

Fondos, lingotes y acciones mineras ofrecen formas de exposición para quienes buscan aprovechar esta tendencia.

El avance tecnológico global está redefiniendo las oportunidades de inversión, y los analistas coinciden en que algunos materiales estratégicos serán protagonistas del nuevo ciclo económico. En un escenario de transición energética, expansión del ecosistema digital y creciente competencia geopolítica, el grafeno, las tierras raras y la plata se posicionan como activos de fuerte interés para los inversores que buscan anticiparse a los cambios. Así lo plantea el analista económico Damián Di Pace, quien describió a estos recursos como verdaderos motores de la innovación y la rentabilidad en los próximos años.

Según Di Pace, el grafeno encabeza la lista de materiales más prometedores. “Es tan delgado como un átomo, pero 200 veces más fuerte que el acero, superconductor de electricidad y flexible como el caucho”, explicó. Descubierto en 2004, este derivado del granito es considerado un “supermaterial” por su combinación única de ligereza, resistencia y sustentabilidad. Para el especialista, su potencial es tan amplio que podría transformar sectores clave, desde la energía hasta la medicina.

Las aplicaciones actuales ya son un anticipo de su alcance: baterías que cargan en minutos, paneles solares más eficientes, chips ultrarrápidos, tintas conductoras para dispositivos vestibles, sensores médicos capaces de detectar cáncer en etapas tempranas, filtros de agua de altísima precisión y estructuras industriales más livianas y resistentes. Frente a este abanico, Di Pace sostiene que invertir en compañías vinculadas al desarrollo del grafeno es una forma indirecta de ganar exposición a un mercado en plena expansión.

Si bien aún no existe un ETF “puro” dedicado exclusivamente al grafeno en los mercados principales de Estados Unidos, el Disruptive Materials ETF (DMAT) se presenta como una alternativa atractiva. Este fondo, que incluye materiales innovadores como el grafeno junto con metales raros y compuestos avanzados, mostró un rendimiento interanual del 56,7% y acumula una suba del 77,4%. Entre las acciones recomendadas, Di Pace destaca a CVD Equipment Corporation (CVV), fabricante de equipos especializados, que avanzó 21,9% en el último año.

Otro capítulo clave son las tierras raras, un conjunto de metales esenciales para dispositivos que van desde celulares hasta autos eléctricos y robots industriales. “Tienen nombres que parecen hechizos de Harry Potter —neodimio, praseodimio, disprocio—, pero son el alma de la tecnología moderna”, ironizó Di Pace. La concentración de estas materias en China profundiza la tensión geopolítica y, en consecuencia, la volatilidad de los precios. Cada sacudón internacional impacta directamente en su cotización, un factor que algunos inversores observan como oportunidad más que como riesgo.

El rendimiento de las empresas vinculadas al sector lo confirma: MP Materials (MP) acumuló una suba del 304% en 2025; Energy Fuels (UUUU), un 301%; y el ETF Vaneck Rare Earth Strategic Metals (REMX), un 85,8%. La explicación está en la demanda creciente que impulsa la transición hacia energías limpias, la expansión de los autos eléctricos y el desarrollo de la inteligencia artificial, todos rubros que dependen de imanes de alta potencia fabricados con tierras raras.

En paralelo, la plata emerge como otro mineral estratégico cuya cotización trepa con fuerza. A diferencia del oro —que suele concentrar la atención de los inversores tradicionales—, la plata atraviesa un período de escasez marcado. Lleva siete años consecutivos en déficit y desde 2021 acumula una falta de 800 millones de onzas. Su demanda industrial no deja de crecer: hoy representa el 59% del consumo total, un incremento del 51% desde 2016.

El boom de la energía solar explica gran parte de este fenómeno. La industria fotovoltaica ya utiliza el 17% de toda la plata producida en el planeta, cuando hace apenas una década ese porcentaje era de 5,6%. A esto se suman sus usos en chips, circuitos electrónicos, inteligencia artificial e incluso tecnología militar. En este contexto, los inversores cuentan con opciones diversas: lingotes de pureza 999.9, monedas especiales como la Cyber Eagle o la Libertad Mexicana, fondos cotizados como Share Silver Trust o Windows 3 Physical Silver, y acciones mineras como American Silver o Wheaton Precious Metals.

El dato final sintetiza la tendencia: desde mediados del año pasado, la plata pasó de 26 a más de 45 dólares la onza, un salto del 70%. “Mientras todos miran al oro, los que entienden están mirando la plata”, concluye Di Pace, marcando el pulso de un mercado que, entre materiales disruptivos y tensiones globales, promete seguir sorprendiendo.