Pullaro inauguró el Nuevo Hospital Regional de Rafaela: "Cuando en el país se frena la obra pública, en Santa Fe se acelera"

El gobernador y la vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, inauguraron este viernes el nuevo Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”, el más moderno de la República Argentina. Con una inversión que supera los 66.000 millones de pesos, el efector cuenta con tecnología de última generación y capacidad para fortalecer la red sanitaria regional.

Durante la inauguración, Pullaro -que estuvo acompañado por sus antecesores, Antonio Bonfatti y Omar Perotti- destacó “el honor y el orgullo de cumplir con nuestra palabra. Dijimos que íbamos a terminar todas las obras públicas que estaban en marcha y así lo estamos cumpliendo. Cuando comenzamos nuestra gestión, este hospital tenía un 58 % de avance. Había empezado en 2015, en 22 meses de gestión y con recursos propios pudimos concretar el 42 % que faltaba para terminar la infraestructura y para comprar el equipamiento”.







En ese sentido, el gobernador precisó: “Pasamos de un hospital de 8.000 metros cuadrados a otro de 21.000 metros cuadrados. Tendrá un alcance potencial de 460.000 usuarios que van a poder atenderse aquí. Nuestra salud pública es el sistema más robusto de la República Argentina. En nuestra provincia, a ningún santafesino o santafesina le falta un medicamento”.



En ese marco, mencionó que “en este momento que en Argentina se discute la coima de la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), aquí podemos mostrar que estamos pagando el 84% menos que los precios de lista en todos los medicamentos. Tuvimos un ahorro de 182.000 millones de pesos. Acá hay salud y obra pública porque hay honestidad. Tenemos además el LIF que es el orgullo de la Provincia. Hoy inauguramos este hospital y espero que en menos de dos años estemos inaugurando el Hospital Regional de Rosario para demostrarles que aquí la obra pública no se frena y sigue adelante”.

“Este hospital es un verdadero lujo para salud pública, con la tecnología más importante de nuestro país y de América Latina. Esto lo logramos los diferentes gobiernos trabajando juntos, con proyectos de Estado, diálogo y políticas de largo plazo. Tenemos la mejor salud pública de la República Argentina”, finalizó el gobernador.

Infraestructura de salud

Por otro lado, Scaglia indicó que “hoy es un día histórico, porque tenemos una política pública de calidad que no deja de lado lo que hizo otro gobernador, sino que lo persigue, lo mejora y lo concluye. Este es el esfuerzo de una provincia que sabe cual es el rumbo”.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó “el trabajo de Hermes Binner, quien empezó obras para lograr la infraestructura de salud más grande que tuvo esta provincia desde su nacimiento. Gracias a él se hicieron 128 centros de salud desde Tartagal a Rufino y se comenzaron a construir 5 hospitales de alta complejidad”.

En ese marco, el ministro anunció que “en febrero el gobierno de la Provincia de Santa Fe iniciará las obras para despertar ese gigante dormido a orillas de la ciudad de Rosario, el Hospital Regional Sur”.

Por su parte, la ministra de Salud, Silvina Ciancio, afirmó que “esta obra también expresa una manera de gobernar que queremos consolidar en esta gestión: un Estado que planifica, que trabaja con eficiencia y que cuida los recursos de los santafesinos para que vuelvan a la comunidad en acciones que realmente transformen la vida cotidiana. En esa línea, el hospital de calle Lisandro de la Torre cambia de función para seguir acompañando a los rafaelinos”.

En el acto, Pullaro y Scaglia entregaron reconocimientos a los exgobernadores que durante sus gestiones hicieron su aporte para concretar el Hospital: Hermes Binner (recibió Carolina Binner); Antonio Bonfatti; Miguel Lifschitz (recibió Clara García); y Omar Perotti.

Festival

La inauguración del Hospital Regional de Rafaela se llevó a cabo en el marco de un festival frente al nuevo edificio, donde las personas que asistieron pudieron acceder a los servicios del programa Santa Fe Acá y disfrutar de una feria de emprendedores y propuestas gastronómicas. Luego del acto oficial se presentó el grupo Música para Volar y el cierre estuvo a cargo de Jorge Rojas.

Participaron de la actividad el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia, Clara García; el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; la directora del Hospital Regional Dr Jaime Ferré, Natalia Weppler; y la defensora general Estrella Moreno Robinson; entre otras autoridades provinciales y municipales.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.