Qué oportunidades presenta para Santa Fe el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Invitados por DEMOS, Maximiliano Díaz (Mg. en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad de Andalucía y director de Endógena Consultora) y Ana Laura Catelén (Lic. En Economía por la Universidad de Mar del Plata, Máster en Crecimiento y Desarrollo Económico y candidata doctoral por la Universidad Carlos III de Madrid) presentaron en la ciudad capital el informe "Oportunidades del Acuerdo Mercosur UE" y su impacto para Santa Fe.

-Trabajan sobre las oportunidades que presentaría una vez vigente el acuerdo Mercosur UE para determinadas cadenas de la agroindustria, sobre todo en las más chicas, que se verían beneficiadas. ¿Como es eso?

- (Maximiliano Díaz) Somos una consultora que estudia oportunidades de cambio para el desarrollo económico argentino y en este caso lo hicimos con el acuerdo Mercosur UE. Partimos de la premisa porque estamos convencidos de que uno de los vectores para que Argentina se desarrolle y baje sus niveles de pobreza es que aumente sus exportaciones netas y para esto tiene que mejorar algunas cuestiones internas y otras que debe tener en el mundo. En ese sentido, el acuerdo Mercosur UE tiene una oportunidad para ciertas cadenas importantes. Una la tenemos en el complejo sojero, pero hay otros cultivos como el sorgo que también las tienen. Y para esta región, producciones que en las canastas exportadoras pesan menos como miel y arroz, también presentan beneficios.

- (Ana Laura Catelén) En algunos casos, como el de la soja, lo que se prevé en el acuerdo es una reducción gradual de los derechos de exportación. Y en otros son cuotas libres de arancel o con un arancel menor. En general, son compromisos que se asumen para un plazo de cinco años desde la entrada en vigor, escalonadamente. Pero la novedad que tiene el acuerdo es que, por primera vez, negociamos como bloque. Y eso implica que hay dos instancias. La primera es el Mercosur con la UE y la segunda es intra-Mercosur, que es el reparto de las cuotas. En lo que venimos insistiendo nosotros es que Argentina tiene que desarrollar conocimientos y capacidades para sentarse en esa mesa negociadora y ver cómo se distribuyen esas cuotas, lo cual implica tener conocimiento de qué se está haciendo, qué no, qué se exporta, en qué hay capacidad productiva, qué puede servir para crecer y qué no porque nos permitiría, por ejemplo, ceder una cuota para obtener otra.

-Los productos a los cuales ustedes están refiriéndose son parte importante de lo que cuestionan de forma directa o indirecta algunos países de la UE como Francia, en particular los agricultores franceses, que es básicamente el tema. La semana pasada el Parlamento francés aprobó por unanimidad una resolución por unanimidad una resolución de rechazo al acuerdo lo que hace difícil su aprobación. ¿Cómo se imagina esa disputa con los agricultores franceses?

-(MD) Yo lo separaría en dos temas. El primero es, ¿qué mayoría política se va a necesitar para que esto pase? Y el otro es, ¿qué capacidad tiene Argentina para insertar sus productos en el mercado? La mayoría necesaria parte de un contexto donde Europa está necesitando calles por las cuales comerciar. El momento de largo plazo que estamos viviendo hace que ya no haya una globalización total donde todos comerciamos con todos y entonces Europa necesita con el Mercosur un socio estratégico. Eso hace que este acuerdo se empuje más en este momento porque en realidad el acuerdo se viene negociando desde hace 26 años. Francia es uno de los que están con más reticencias por el agro, pero hay una mayoría política en la Unión Europea para aprobar el acuerdo. Y seguramente habrá ahí negociaciones o concesiones de último momento para poder convencer al menos a parte de la política francesa de que esto es beneficioso.



-(ALC) Argentina tiene capacidad de vender y de generar los volúmenes que seguramente piden en esos mercados. El Mercosur, ya sea todo junto o algún país en particular, ya produce la mayoría de los productos que están contemplados en los niveles que se prevé la cuota, con lo cual mucho se trata de redirigir exportaciones desde un lugar donde pagan un arancel más alto a uno en el que pagarán uno más bajo. En otros casos sí se trata de aumentar la producción. Nosotros en los informes analizamos comparativamente cómo son las exportaciones de los cuatro países del Mercosur, tanto a nivel global como de la Unión Europea y comparar qué interés hay en captar estas cuotas. Por ejemplo, en el caso de la miel, Argentina es el principal exportador del bloque Mercosur, sin embargo, está muy por debajo de las cuotas. Ahí se necesita una expansión de la producción con algún tipo de estrategia un poco más sofisticada porque no es simplemente redirigir. Ese es otro nivel de desafío. Pero en los principales cultivos Argentina tiene suficiente capacidad.

-Otro producto importante de la canasta exportable de la provincia es la carne. ¿En eso hay también chances de crecer en la Unión Europea?

-(MD) Sí. Ahí vemos la radiografía de la debacle argentina. En carne aviar y porcina la producción de Brasil está tan adelante que hay pocas posibilidades de crecer. Pero sí hay mucha posibilidad de mejorar márgenes en vacuno. Básicamente en trozos de bovino congelado y en carne fresca hay posibilidades importantes porque hay producción y porque habría cuotas interesantes. Es un sector donde bajan entre 7 y 8 puntos netos el arancel de la Unión Europea.

- ¿Cuánto influye en esta discusión las medidas que toma Trump con los aranceles por un lado y por el aumento de las cuotas por otro?

-(MD) Nosotros no vemos una colisión entre los mercados estadounidense y europeo. No hay una incompatibilidad. En principio porque con ninguno nos comprometemos con una exclusividad ni nada por el estilo y porque, por ejemplo, la penetración de la carne argentina en Europa es muy baja, hay mucho para crecer. Y después lo que tiene el desafío argentino es como tiene una estrategia para volver a crecer en stock ganadero.

- ¿En qué otras cadenas productivas creen que son necesarias estrategias para producir más?

-(ALC) Por ejemplo el sorgo, que se produce en la provincia, presenta una oportunidad muy grande porque de los cuatro países del Mercosur somos el que más producción y exportación de sorgo tiene, por lo cual podríamos captar mucho de esta cuota. Y algo parecido pasa con la miel, obviamente en menor escala, y con el arroz. Somos el segundo exportador de arroz del bloque Mercosur detrás de Uruguay. Y Santa Fe ahí tiene una oportunidad de quedarse con eso. Lo que nosotros planteamos es que con estos tipos de cultivos es necesario desarrollar una estrategia, porque hoy no están dadas las condiciones para quedarse con esa cuota e incrementar la producción.

- ¿Ven posibilidades, aún en el medio de las dificultades políticas que existen, que el acuerdo finalmente se firme?

-(MD) Hay una serie de condiciones que tienden a hacernos pensar que esto se puede firmar. De hecho, así como salió la resolución del parlamento francés, salió un compromiso para firmar el acuerdo el 20 de diciembre. Hay un par de indicios que indican que se podría firmar. El primero es el liderazgo de Lula en el Mercosur, que finaliza su presidencia pro-témpore. Y el segundo es la necesidad de Europa de tender un puente con otras áreas del mundo para no pasar a una irrelevancia en el orden mundial.

-(ALC) Yo agrego algo sobre lo que pasa en Francia. Una parte muy grande del enojo de los agricultores franceses es porque llegaron al punto de entender que no alcanza con que Francia hoy diga que no. Por cómo es la votación en la Unión Europea, ya van perdiendo los que dicen que no. Todo indica que por más que ellos sigan manifestándose, y que Macron ahora quiera volver para atrás con alguna cosa que dijo, o que quieran intentar sacarle alguna modificación a alguna de las reglamentaciones que pone el acuerdo, todo indica que la Unión Europea va a firmarlo.

-(MD) Hay una mayoría que la conduce Alemania por intereses de otras cadenas de valor, básicamente automotriz y metalmecánica, que este acuerdo le sirve.

. (ALC) Y una cosa más sobre la viabilidad del acuerdo es que este acuerdo empezó a discutirse en 1995. En 2019 lo que se firmó fue la parte que tiene que ver con lo político y la cooperación. En 2024 se cerró lo comercial, que es el broche del acuerdo. Si uno lo pone en perspectiva histórica, lo que estuvo pasando en los últimos seis años es vertiginoso. Esto tomó mucha velocidad. Nunca el acuerdo estuvo tan cerca de ser firmado como ahora.

-(MD)Argentina ha tenido oportunidades de crecer y algunas se han pasado. Si Argentina no tiene, tanto en lo privado como en lo público, algunas estrategias para poder adaptarse a esta oportunidad, este puede ser un tren más que se pase. Es una oportunidad para crecer en exportaciones netas, para crecer en márgenes de rentabilidad de ciertos sectores, pero hay que hacer cosas.

- ¿No les parece que la estrategia argentina de exportaciones está muy la energía y poco en todos estos temas vinculados con la Unión Europea? Por ejemplo, no les preocupa poder duplicar la producción de miel porque con un pozo más en Vaca Muerta lo resuelven.

-(MD)Esa lectura primero desconoce la realidad argentina. Estados Unidos es un mercado importante, pero no es el principal mercado. Y me parece que lo que desconoce es que, para generar una Argentina desarrollada, con bajo nivel de pobreza, con alto nivel de integración, con un PBI per cápita mucho más importante, lo que necesita es encadenamientos productivos, no solo economías de enclave, y la agroindustria es un vector para tener encadenamientos productivos.

-(ALC)Hay muchas voces críticas de este acuerdo por el tipo de especialización comercial que genera en cada uno de los bloques. La primarización en el Mercosur, la industrialización, la sofisticación en Europa.Eso es cierto. Lo que pasa es que rara vez un socio comercial viene a plantear una estrategia comercial donde lo que se busca es el desarrollo del socio y la industrialización. Entonces nosotros acá lo que planteamos es, este es el acuerdo, tal cual está. Y más allá de las valoraciones que podemos hacer respecto de si tira más en una dirección o en otra, es esto que decía Maxi. Este es un tren. Subámonos, aprovechémoslo y en todo caso luego discutamos cuáles son los otros sectores por fuera del primario o de la manufactura de origen agropecuario que queremos desarrollar. Pero vamos paso a paso. Esta es una oportunidad, aprovechémosla. Y otra cosa que no comentábamos es por cómo funciona el acuerdo una vez que uno de los países del bloque Mercosur lo aprueba en su Parlamento, automáticamente entra en vigencia el acuerdo. Y ese país, si por ejemplo los otros tres no lo aprobarán, capta todas las cuotas. Entonces están puestos los incentivos para que todos los países rápidamente lo quieran aprobar.

-(MD) Dos ideas centrales. La primera es esto de que Argentina necesita una estrategia de adaptación para aprovechar al máximo este acuerdo. Hay cosas para hacer en creación de equipos técnicos, en capacidad de certificación de los productos para poder entrar a la Unión Europea. O sea, esto no es un ticket en blanco. Podemos tener beneficios, pero hay que hacer cosas para poder hacer esos beneficios. Y ahí tienen cosas para hacer tanto el Estado como los actores privados. Esas son dos cuestiones. Y segundo, este es un acuerdo que es importante en la provincia de Santa Fe. Tanto Mariano Cuvertino como Julio Garibaldi, nos convocaron para poder estudiar esto porque es importante. Insisto, los primeros diez productos que Santa Fe exporta, ocho están en el acuerdo. Así que este es un tema central para la provincia.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.