Donald Trump aseguró que llegó el momento de eliminar la amenaza rusa sobre Groenlandia: “Se hará”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a exponer su postura sobre Groenlandia al señalar que ha llegado el momento de eliminar la “amenaza rusa” en ese territorio, criticando la gestión de Dinamarca y planteando medidas de presión sobre los aliados europeos. “Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará”, afirmó Trump en su red social, Truth Social, en un nuevo episodio de tensiones diplomáticas que involucran a la OTAN, la Unión Europea y varios gobiernos nórdicos.



Trump ha insistido en las últimas semanas en que Estados Unidos debe hacerse con el control de la isla, argumentando que es la única forma de impedir una eventual ocupación por parte de China o Rusia. El mandatario ha declarado que este objetivo se logrará “por las buenas o por las malas”. Como parte de su estrategia, el sábado amenazó con imponer aranceles del 10 % a partir del 1 de febrero a productos procedentes de Alemania, Francia, el Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca. Todos estos países, miembros de la OTAN, han enviado tropas a Groenlandia y, según Trump, la medida busca forzar su apoyo a los planes de anexión estadounidense. El presidente advirtió que los aranceles podrían incrementarse al 25 % en junio si no hay un cambio de postura.

Las declaraciones de Trump provocaron una reacción inmediata en la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció el domingo que convocará a los Estados miembros a una reunión extraordinaria “en los próximos días” con el objetivo de coordinar la respuesta del bloque comunitario a los aranceles anunciados por Washington.



En paralelo, Trump dirigió una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en la que relacionó su postura sobre Groenlandia con la decisión noruega de no concederle el Premio Nobel de la Paz. “Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”, escribió Trump, según un mensaje filtrado por el corresponsal de PBS News, Nick Schifrin. El presidente estadounidense sostuvo que la negativa a otorgarle el premio le permite adoptar una posición más firme respecto a los intereses nacionales.



Trump justificó su presión sobre Groenlandia al argumentar que Dinamarca carece de “derecho de propiedad” sobre la isla y que la historia de la llegada de barcos daneses no constituye una base legítima. “No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos”, declaró en su red social.

En comunicación con el diario noruego VG, Støre confirmó haber recibido un mensaje de texto de Trump y precisó que fue una respuesta a un mensaje previo enviado por él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en el que manifestaban su preocupación por los aranceles propuestos. Støre explicó que en su mensaje expresaron la necesidad de desescalar la confrontación y solicitaron una conversación telefónica conjunta. Según el primer ministro noruego, Trump decidió compartir su respuesta con otros líderes de la OTAN.

Støre reiteró que para Noruega, Groenlandia es parte del reino de Dinamarca y que el apoyo a este país es “total”. Añadió que Noruega respalda que la OTAN refuerce su labor en favor de la seguridad y la estabilidad en el ártico. Sobre el Premio Nobel, recordó que su concesión corresponde a un comité independiente y no al gobierno noruego.

El Comité Noruego del Nobel otorgó el premio de 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”. El pasado 15 de enero, durante una reunión en la Casa Blanca, Machado entregó simbólicamente su medalla a Trump en reconocimiento al operativo estadounidense que depuso a Nicolás Maduro a principios de mes, aunque desde Oslo se recordó que la distinción es intransferible.

